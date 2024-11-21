Губернатор Андрей Чибис встретился с молодыми учёными Кольского научного центра Российской академии наук

Открывая встречу, глава региона напомнил, что в августе они уже встречались в рамках мероприятия-спутника IV Конгресса молодых учёных, где он вручил им Благодарственные письма губернатора Мурманской области за весомый вклад в заполярную науку. Андрей Чибис подчеркнул, что главная цель встречи – узнать мнение молодого поколения учёных, какие меры необходимо предпринять правительству Мурманской области для того, чтобы людям науки комфортно жилось и работалось в Кольском Заполярье.

«Кольский научный центр должен стать базовым научным учреждением в российской Арктике. Мы активно стараемся перезагрузить науку, и Президент России Владимир Путин поддерживает нас в этом. Например, благодаря его поручению мы в Мурманском арктическом университете реализуем проект кампуса мирового уровня. Кампус создаст совершенно новые условия для молодых исследователей, привлечёт ещё больше молодёжи в науку. На переломе веков наша страна пережила период, когда заниматься наукой, прикладными технологиями было, что называется, не модно. Сейчас эти времена прошли, и очень радостно видеть перед собой молодые лица, которые занимаются научными исследованиями, приносящими пользу российской Арктике», – сказал глава региона.

Ольга Иващенкова и Марина Слуковская поблагодарили Андрея Чибиса за приглашение на встречу и отметили, что в Мурманской области для молодых учёных реализуется целый набор мер поддержки, например, губернаторские стипендии, региональные гранты на научные исследования, субсидии на приобретение «Своего дома в Арктике», аренды жилья и т.п., которые делают работу на Севере эффективной, а жизнь комфортной.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/