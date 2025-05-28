Губернатор Андрей Чибис встретился с предпринимателями региона

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в областном центре состоялась традиционная встреча губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с бизнес-сообществом региона. Началась она с торжественной церемонии награждения и поздравления с Днём российского предпринимательства, который отметили 26 мая.

«Вы – те люди, которые способны брать и делать, создавать продукт, преодолевать трудности, вызовы и нести серьёзную ответственность. Ведёте небольшое дело или управляете крупным предприятием – ценность вашего труда всегда значима. И я хочу искренне вас за это поблагодарить. Вы – лидеры изменений в наших городах и поселках. Желаю неустанного движения вперед, а наша задача – слышать вас и стимулировать на дальнейшее развитие», – обратился к присутствующим Андрей Чибис.

Два предпринимателя отмечены особым знаком Мурманской области «За заслуги в предпринимательской деятельности», еще восемнадцать – получили благодарности и благодарственные письма губернатора Мурманской области.

Мурманская область – флагман развития Арктики. Регион, в котором созданы комфортные условия для ведения бизнеса. В Заполярье работают различные виды поддержки предпринимателей, часть из которых – уникальные. Многие стали результатом постоянного диалога и традиционных встреч главы региона с бизнес-сообществом. Андрей Чибис рассказал о большой совместной работе, действующих мерах и результатах, которых удалось достичь.

Мурманская область – лидер в Арктике по привлечению инвестиций. Их общий объем за 6 лет составил 1,5 трлн рублей. Регион остаётся привлекательным для всех категорий инвесторов, предлагая широкий спектр возможностей. Одним из основных факторов развития бизнеса стало увеличение туристического потока. Напомним, что в 2024 году регион принял рекордное число гостей.

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из приоритетных направлений плана «На Севере – жить!». В регионе введена 51 мера поддержки, одна из самых популярных и востребованных среди северян – грант «Губернаторский старт». За пять лет поддержку получили 164 предпринимателя на сумму 184 млн рублей. Также в числе самых известных финансовых мер – льготные микрозаймы и грант на приобретение франшизы.

В 2025 году по поручению Андрея Чибиса расширен перечень приоритетных категорий проектов по программе «Губернаторский старт»: проекты в сферах, определенных стратегическим планом «На Севере – жить!», выделены в приоритетную категорию и могут претендовать на максимальный размер гранта. Также особое внимание – проектам, реализуемым северянами в возрасте до 35 лет включительно.

Молодёжное предпринимательство активно развивается в регионе. С 2021 в рамках различных конкурсов поддержали 96 социально значимых молодежных проектов и программ на общую сумму 43 млн рублей. Набирает обороты социально ответственный бизнес, корпоративное волонтерство. Глава региона поблагодарил всех, кто ведет эту важную работу.

В Мурманской области также активно развивается сфера креативных индустрий.

«Сейчас работаем над тем, как трансформировать бывшую типографию и создать на её базе креативный кластер. Там будет возможность проводить форумы, мероприятия, в том числе федерального масштаба, такие как Международный арктический форум. Мы бьёмся за то, чтобы он был нашим и постоянно проходил в Мурманске. Работа в этом направлении сейчас ведётся и на уровне правительства РФ», – сказал Андрей Чибис. Также губернатор ещё раз поблагодарил предпринимателей за активное участие в МАФ-2025, который в этом году состоялся в заполярной столице 26-27 марта.

Общение главы региона с предпринимателями в режиме «вопрос-ответ», длилось порядка трех часов. Во встрече приняли участие представители разных муниципалитетов региона, в том числе и в формате видеоконференции. Так, предприниматели из Апатитов заявили о желании присоединиться к проекту «СОПКИ. Безграниц», от Печенгского округа поступило предложение пересмотреть режим работы тематических и гастрономических ярмарок, которые так любят жители и гости Мурманска, и проводить их гораздо чаще. Глава региона сказал, что такая возможность рассматривается, а также отметил, что в этом году ярмарки «На Севере – тепло!», «На Севере – светло!», «На Севере – весна!», «На Севере – учиться!», «На Севере – вкусно!» вошли в число победителей всероссийского конкурса «Торговля России», организованного Минпромторгом РФ.

На встрече предприниматели активно делились своими проектами, предлагали инициативы и свое видение организации различных процессов. Звучали вопросы, касающиеся аренды помещений в ЗАТО, туристического налога, предоставления площадок для реализации товаров самозанятых и ряда других тем. Глава региона поблагодарил представителей бизнес-сообщества за честный и продуктивный диалог.

«Главная ценность таких встреч — возможность услышать друг друга. Предприниматели приходят с разными запросами: от практических вопросов, например, как работать с госзакупками, до стратегических — куда движется регион, и как бизнес может встроиться в эти процессы. Наша задача — не просто отвечать на запросы, но и формировать общее видение, чтобы мы шли в одном направлении, усиливая экономику Севера», – отметила заместитель губернатора – министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/