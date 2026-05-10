Губернатор Андрей Чибис встретился с участниками СВО и членами их семей

8 мая, в преддверии 81-й годовщины Великой Победы, губернатор Андрей Чибис встретился участниками специальной военной операции и членами их семей. В их числе – участники региональной кадровой программы «Герои Севера», которая реализуется по инициативе главы региона по поручению Президента России Владимира Путина.

«Хочу сказать слова огромной благодарности всем нашим ребятам — тем, кто сегодня защищает страну, и тем, кто уже вернулся домой. И отдельно — вашим семьям, потому что они тоже проходят через это испытание. Для нас принципиально важно, чтобы ни один участник специальной военной операции, ни одна семья не оставались один на один со своими вопросами. Именно поэтому в Мурманской области мы с самого начала выстраивали многоуровневую систему поддержки», – сказал Андрей Чибис.

Помощь участникам специальной военной операции и членам их семей – одно из ключевых направлений народной программы «На Севере – жить!». Сегодня в регионе действует уже 55 мер поддержки, из которых 46 региональных, 4 муниципальных. Это помощь семьям, выплаты, медицинская и психологическая поддержка, помощь с трудоустройством, обучением, оформлением документов, поддержка детей. Система мер поддержки постоянно расширяется, учитывая реальные потребности людей.

«Сейчас отдельное внимание уделяем ребятам, которые возвращаются домой. Потому что наша задача — не просто встретить, а помочь вернуться к мирной жизни: найти работу, пройти переобучение, открыть свое дело, получить сопровождение. С этого года у нас заработал специальный социальный контракт для участников СВО: можно получить до 350 тысяч рублей на открытие собственного дела. Причём человеку помогают на каждом этапе — от идеи до готового бизнес-плана. Уже есть первые примеры ребят, которые этой возможностью воспользовались», – отметил глава региона.

Продолжает работать и Центр поддержки семей участников СВО. За это время специалисты помогли решить десятки тысяч вопросов — быстро и адресно.

«Мы стараемся делать поддержку проще и удобнее. Многие льготы теперь можно оформить через портал госуслуг, — без лишних справок и хождений по кабинетам. Система сама подсказывает человеку, на какие меры поддержки он имеет право. И, конечно, наша задача — чтобы людям было комфортно жить в городах и поселках. Для этого в регионе реализуется масштабная программа реновации ЗАТО. Накануне работал в Печенгском округе: видно, что существенные изменения есть, ремонтируем дома, дороги, дворы, социальные объекты. И будем продолжать эту работу, при поддержке Президента программа продлена до 2030 года с ежегодным финансированием не меньше 10 млрд рублей», – сообщил Андрей Чибис.

Он подчеркнул, что для правительства Мурманской области реновация ЗАТО — не просто стройка или ремонт, а вопрос уважения к людям, которые живут и служат на Севере, к тем, кто обеспечивает безопасность страны.

Участники встречи поблагодарили губернатора Андрея Чибиса и региональное правительство за внимание к военным гарнизонам, а также волонтёров и всех неравнодушных жителей региона, которые собирают помощь бойцам в рамках акции «Север помогает», инициированной партией «Единая Россия».

Участник СВО, ветеран боевых действий, Кавалер трёх орденов Мужества, участник кадровой региональной программы «Герои Севера» Илья Жуков подчеркнул, что программа дала ему комплексное понимание работы ветвей власти и всей сложности и многогранности этой работы.

Ветеран боевых действий, Герой России Александр Панасюк выразил благодарность всем волонтёрам, принимающим участие в акции «Север помогает» – она стала настоящим мостиком из необходимых вещей, теплых писем и подарков для ребят на передовой.

Эдуард и Ольга Шмидт подчеркнули важность таких личных встреч, когда первое лицо региона может открыто и честно обсудить с жителями все важные вопросы.

