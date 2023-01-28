Пёстрый мир, в котором мы живём: две сестры-долгожительницы празднуют 100-летие, трёх павлинов отправляют на пенсию и картину Рубенса продают за 35 млн долларовВ Мурманске 29 января на площади Пять Углов состоится традиционное народное гуляние «Здравствуй, солнце!»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)28.01.23 10:30

Губернатор Андрей Чибис встретился с жителями региона, пережившими блокаду Ленинграда в годы Великой Отечественной войны

В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, отмечаемый в России сегодня, 27 января, губернатор Андрей Чибис встретился с представителями мурманской городской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда». В мероприятии также приняли участие председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой и депутат Михаил Белошеев. 

Глава региона поздравил участников встречи и пожелал им долголетия. 

«Будучи детьми, вы пережили одно из самых трагичных для нашей Родины событий – блокаду Ленинграда. Огромное спасибо за то, что вы сделали для нашей страны уже после войны. Сколько сил вложили в восстановление городов, и в том числе Мурманска, который и мы сегодня активно развиваем. Я ещё раз хочу поздравить всех с Днём освобождения Ленинграда от блокады, пожелать здоровья, и как можно дольше передавать нашей молодёжи эти эмоции и энергию созидания», – сказал Андрей Чибис. 

Глава региона подчеркнул, что некоторые из присутствующих, несмотря на почтенный возраст, продолжают работать: к примеру, Галина Липинская – невролог в Мурманской областной больнице, глава общественной организации Евгений Филимонов – руководит ресторанами в Мурманске. 

«Когда видишь этих замечательных людей, смотришь им в глаза, узнавая их возраст – в него просто не верится. Настолько энергичны, сильные характеры, заряжены на жизнь и созидание – это дорогого стоит. Мы должны хранить память о Великой Отечественной войне, о борьбе с нацизмом, о наших победах. Сейчас эту память отстаивают наши бойцы в ходе специальной военной операции. Ветераны не любят вспоминать войну, но с большим достоинством говорят о том, что сделали после нее, восстанавливая Родину. Нам всем необходимо на них равняться», – подчеркнул глава региона. 

Председатель Мурманской областной Думы также подчеркнул необходимость хранить память о событиях Великой Отечественной войны.  

«Не перестаешь удивляться стойкости и мужеству людей, переживших блокаду. И особенно – детей. Они выдержали и выстояли, и мы отдаём дань уважения детям блокады, жителям блокадного Ленинграда, воинам, которые сумели защитить нашу землю, не дали захватить город в тяжелейших условиях. Несмотря ни на что, жизнь, производство в городе не затихали. Люди делали всё, чтобы сохранить веру в Победу и выстоять. И им это удалось. Это высочайший моральный дух. И сегодня мы обязаны сохранить историческую память о событиях Великой Отечественной войны, передать её будущим поколениям», – отметил Сергей Дубовой.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики,

На 1 января 2023 года в Мурманской области проживают 75 человек, награжденных медалью «Житель блокадного Ленинграда». Более 30 лет в столице региона действует городская общественная организация «Жители блокадного Ленинграда», сегодня в ее составе 20 человек. Главные цели работы – сохранение и увековечивание памяти о героических подвигах воинов Советской армии и флота, памяти о жителях блокадного Ленинграда, патриотическое воспитание подрастающих поколений.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Как развивалась и чем жила производственная сфера России последние три месяца - обзор hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Ольга Курзоватова (Илатовская), педагог МБУ ДО Первомайский ДДТ.
27.01.23 23:49
Здравствуйте, коллеги по работе и общей борьбе, мурманчане, гости Кольского Заполярья, города-героя Закат коммунизма! Я, педагог муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования г. Мур
Комментарий к новости:В Первомайском Доме детского творчества проходят мероприятия, посвящённые снятию блокады Ленинграда
Глеб
27.01.23 20:26
Объясните пожалуйста, зачем называть свои, русские проекты иностранными словами??????? Это мода такая или специально против русского языка? У нас что, в русском языке слов мало??? Иногенты стараются?
Комментарий к новости:Арина Кузнецова и Ирина Ткаленко: о проекте «Риал лайф», или Легко ли выпускать в жизнь воспитанников детских домов
Леся
26.01.23 00:55
Как можно попасть на тренинг 8909561- ХХХХ* * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:«Самореализация по-женски»: состоялся первый в этом году тренинг личностного роста в Центре занятости населения
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире14:30«Лига пингвинов». Полнометражный мультфильм (0+)15:45Городские хроники (6+)16:00«Граффити церкви Спаса на Нередице». Документальный фильм (0+)
-PRO Деньги (16+)Какие льготы предлагают сотрудникам работодатели СЗФО и насколько планируют повысить зарплаты в 2023 году-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 21 копейку, евро подрос на 7 копеек-PRO Энергетику (18+)В 2022 году ТГК-1 снизила выработку электроэнергии на 1,2%, а объём отпуска тепловой энергии снизился на 1,8%-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 30 января-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Министр обороны РФ утвердил порядок начисления соцвыплат мобилизованным
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика