Губернатор Андрей Чибис встретился с жителями региона, пережившими блокаду Ленинграда в годы Великой Отечественной войны

В День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, отмечаемый в России сегодня, 27 января, губернатор Андрей Чибис встретился с представителями мурманской городской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда». В мероприятии также приняли участие председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой и депутат Михаил Белошеев.

Глава региона поздравил участников встречи и пожелал им долголетия.

«Будучи детьми, вы пережили одно из самых трагичных для нашей Родины событий – блокаду Ленинграда. Огромное спасибо за то, что вы сделали для нашей страны уже после войны. Сколько сил вложили в восстановление городов, и в том числе Мурманска, который и мы сегодня активно развиваем. Я ещё раз хочу поздравить всех с Днём освобождения Ленинграда от блокады, пожелать здоровья, и как можно дольше передавать нашей молодёжи эти эмоции и энергию созидания», – сказал Андрей Чибис.

Глава региона подчеркнул, что некоторые из присутствующих, несмотря на почтенный возраст, продолжают работать: к примеру, Галина Липинская – невролог в Мурманской областной больнице, глава общественной организации Евгений Филимонов – руководит ресторанами в Мурманске.

«Когда видишь этих замечательных людей, смотришь им в глаза, узнавая их возраст – в него просто не верится. Настолько энергичны, сильные характеры, заряжены на жизнь и созидание – это дорогого стоит. Мы должны хранить память о Великой Отечественной войне, о борьбе с нацизмом, о наших победах. Сейчас эту память отстаивают наши бойцы в ходе специальной военной операции. Ветераны не любят вспоминать войну, но с большим достоинством говорят о том, что сделали после нее, восстанавливая Родину. Нам всем необходимо на них равняться», – подчеркнул глава региона.

Председатель Мурманской областной Думы также подчеркнул необходимость хранить память о событиях Великой Отечественной войны.

«Не перестаешь удивляться стойкости и мужеству людей, переживших блокаду. И особенно – детей. Они выдержали и выстояли, и мы отдаём дань уважения детям блокады, жителям блокадного Ленинграда, воинам, которые сумели защитить нашу землю, не дали захватить город в тяжелейших условиях. Несмотря ни на что, жизнь, производство в городе не затихали. Люди делали всё, чтобы сохранить веру в Победу и выстоять. И им это удалось. Это высочайший моральный дух. И сегодня мы обязаны сохранить историческую память о событиях Великой Отечественной войны, передать её будущим поколениям», – отметил Сергей Дубовой.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики,

На 1 января 2023 года в Мурманской области проживают 75 человек, награжденных медалью «Житель блокадного Ленинграда». Более 30 лет в столице региона действует городская общественная организация «Жители блокадного Ленинграда», сегодня в ее составе 20 человек. Главные цели работы – сохранение и увековечивание памяти о героических подвигах воинов Советской армии и флота, памяти о жителях блокадного Ленинграда, патриотическое воспитание подрастающих поколений.

Фото: https://gov-murman.ru