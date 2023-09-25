Губернатор Андрей Чибис встретится с предпринимателями региона

28 сентября состоится Совет по экспорту и развитию малого и среднего предпринимательства при Правительстве Мурманской области. Его участниками станут представители бизнес-сообщества региона.

Мероприятие откроет расширенное заседание Совета по экспорту и развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Мурманской области, в рамках которого планируется обсуждение основных тенденций государственной поддержки и развития предпринимательства в Мурманской области.

После чего запланировано общение представителей бизнеса с губернатором области Андреем Чибисом. Предприниматели смогут задать и обсудить интересующие вопросы.

Встреча пройдёт в 15.00 в деловом центре «Azimut» (г. Мурманск, просп. Ленина, 82, II этаж, зал 1).

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, для участия в мероприятии необходимо пройти регистрацию по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru