Губернатор Андрей Чибис встретится с предпринимателями региона

30 мая губернатор Мурманской области Андрей Чибис встретится с представителями регионального бизнеса. Мероприятие приурочено ко Дню российского предпринимательства.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, участниками станут представители бизнес-сообщества Мурманской области, с которыми пройдёт обсуждение основных тенденций государственной поддержки и развития предпринимательства в регионе.

В ходе встречи запланировано общение участников с губернатором области Андреем Чибисом, что позволит задать и обсудить интересующие вопросы.

Фото: https://gov-murman.ru