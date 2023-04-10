Губернатор Андрей Чибис ввёл новую меру поддержки – компенсацию оплаты за проезд в медицинские учреждения для граждан с ограничениями по здоровью

В регионе введена новая мера поддержки для лежачих граждан и инвалидов-колясочников в виде денежной выплаты на оплату проезда в медицинские организации и обратно. Постановление об этом подписал губернатор Андрей Чибис. Об этом он сообщил сегодня в ходе оперативного совещания в правительстве Мурманской области.

«Новая мера позволит предоставить гражданам целевую поддержку по оплате их трат на проезд в медицинские организации региона в размере фактически понесенных расходов на оплату услуг, оказанных специализированными службами. Предельная сумма компенсации может составить до 20 тысяч рублей», – сказал Андрей Чибис.

Для получения компенсации необходимо обратиться в центр социальной поддержки населения по месту жительства.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор также напомнил, что в Мурманской области аналогичная мера компенсации за проезд действует также для беременных и родивших северянок, которым оплачиваем проезд на такси, общественном и личном транспорте в медучреждения региона.