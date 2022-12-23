Губернатор Андрей Чибис вынес инициативы для поддержки молодёжи, актуальные во многих регионах России, на заседание Госсовета по вопросам реализации молодёжной политики в современных условиях

Вчера под председательством Президента РФ Владимира Путина состоялось заседание Большого Государственного Совета по вопросам реализации молодёжной политики в современных условиях. В нём принял участие губернатор Андрей Чибис.

Участники заседания обсудили перспективные направления развития молодежной политики, а также рассмотрели предложения, которые выдвинули регионы. Так, из ключевых направлений для дополнительной поддержки молодежи Мурманская область предложила следующие инициативы:

- распространение правила о выплате молодёжи «северных надбавок» с первого дня трудоустройства на все федеральные организации;

- запуск программы «Арктическая ипотека» для молодых;

- увеличение числа бюджетных мест на направления подготовки специалистов морских специальностей;

- формирование морского образовательного кластера;

- запуск подпрограммы «Морской волк» в рамках программы занятости молодёжи.

Открывая заседание, Владимир Путин отметил, что вопросы молодёжной политики являются стратегически важной темой для страны, ведь через некоторое время сегодняшняя молодежь будет реализовать все то, во что сегодня вкладываются силы.

«Тема, которую мы сегодня затронем, безусловно, является стратегически важной, потому что молодые люди, которые представляют сегодня наши различные подрастающие поколения, начинают свой жизненный путь: уже через двадцать, а кто-то через десять лет будет осуществлять то, что мы сегодня с вами делаем, то, во что мы вкладываем свои собственные силы, – в реализацию тех целей развития страны, которые мы определяем. Поэтому наша ключевая задача – обеспечить глубокую, содержательную преемственность поколений. Тогда та смелость, энергия, стремление к преобразованиям, которыми обладает молодёжь, будут работать на Россию, вносить вклад в укрепление родной страны», - сказал глава государства.

Андрей Чибис подчеркнул, что многие проекты и направления деятельности государственной политики уже реализовываются на территории региона.

«Отдельные вопросы, которые обсуждались – это специальная ипотека для молодых и распространение «северных надбавок» для молодежи с первого дня трудоустройства в районах Крайнего Севера. Соответствующее поручение президент уже дал правительству на проработку. Отрадно, что многие вопросы, которые звучали, уже реализуются на территории Мурманской области», - отметил Андрей Чибис.

Так, в Мурманской области реализуется уникальный проект «Арктическая школа» - программа по преобразованию школьных пространств. Учебные заведения, получившие гранты на эти цели, имеют возможность отремонтировать спортивные залы и библиотеки, модернизировать с учетом современных требований и дизайна профильные классы. В 2022 году проект позволил обновить 100 пространств в школах и садах региона на общую сумму свыше 263 млн рублей.

Кроме этого, реализуется проект «СОПКИ», который ориентирован на создание мультифункциональных молодежных пространств, отвечающих современным потребностям молодёжи в различных сферах: творчество, образование, предпринимательство, спорт, добровольчество, реализация собственных проектов и поддержка стартапов. На создание сети молодежных пространств из областного бюджета направлено свыше 125 млн рублей.

При поддержке гранта Росмолодёжи и областного финансирования в текущем году открыт культурный хаб «Контейнер-холл», где творческая молодежь устраивает музыкальные и танцевальные мероприятия, реализуют архитектурные и урбанистические проекты. Проект вошёл в финал и стал обладателем «Золотого диплома» международной премии «Gold Trezzini».

Также в Мурманской области реализуется программа «Молодая Арктика». С помощью мобильного приложения «Молодая Арктика» осуществляется информирование пользователей обо всем, что может быть интересно молодежи: о грантовой и социальной поддержке, точках притяжения, актуальные вакансии от работодателей, мероприятиях, за участие в которых можно получить баллы и др. За активное участие в мероприятиях начисляются баллы, которые можно обменять на различные бонусы.

В сфере экономики и предпринимательства в регионе предоставляются субсидии бизнесу на трудоустройство молодежи, а также действует «Губернаторский стартап» на поддержку бизнес-инициатив. Кроме этого, реализуется конкурс на предоставление финансовой поддержки предпринимателям, осуществляющим общественно значимую деятельность. Ежегодный максимальный размер субсидии составляет от 300 до 600 тысяч рублей. В 2022 году 11 проектов получили поддержку, а с 2022 года запущен грант для молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет.

В сфере культуры, спорта и добровольчество реализуются грантовые конкурсы на поддержку и реализацию социально значимых инициатив, молодежных кинопроектов, современного искусства. А также учреждены региональные награды – особый знак «За заслуги в добровольческой деятельности» и особый знак «За заслуги в поисковом движении». С 2021 года предоставляется субсидия некоммерческим организациям, осуществляющим поисковую работу. Учреждена специальная стипендия губернатора Мурманской области для активной молодежи региона, - в течение календарного года, начиная с 2023 года, её будут получать 100 активных жителей области. Данная мера поддержки распространяется, в том числе, на работающую молодёжь.

В сфере здравоохранения установлены минимальные уровни начисленной заработной платы на одну ставку отдельных категорий медицинских работников, увеличен размер единовременной выплаты для врачей, приезжающих работать в Мурманскую область. Молодые специалисты в сфере здравоохранения могут получить единовременную социальную выплату на приобретение или строительство жилого помещения в размере 50 % от стоимости. Кроме этого, увеличены размеры стипендий для студентов вузов медицинских специальностей, введена компенсация стоимости проезда для «целевиков» от места обучения к месту прохождения практики в Мурманской области и обратно, а также компенсация стоимости аренды жилья на время практики. С 2023 года установлена ежемесячная стипендия студентам медколледжей при условии заключения договора о последующем трудоустройстве с медицинскими организациями региона.

В части образования установлены минимальные размеры оплаты труда для молодых педагогов. Минимальный размер оплаты труда составляет 40500 рублей на одну ставку (18 часов), если молодой специалист является классным руководителем, то размер минимальной оплаты труда – 60500 рублей.

Ежегодно проводится конкурс научных работ молодых учёных и специалистов Мурманской области. Кроме этого, организован конкурс по предоставлению грантов в форме субсидий на поддержку научно-исследовательских проектов молодых ученых Мурманской области и именные стипендии губернатора Мурманской области за серьёзные успехи в учебной и научной, художественно-культурной, спортивной и общественной деятельности.

Также в сфере социальной поддержки молодых граждан на территории региона действует «зарплата мамы» в виде региональной ежемесячной денежной выплаты, которая составляет 75% величины прожиточного минимума. Созданы условия по организации временных общественно полезных работ для безработных граждан, студентов и подростков в возрасте от 14 до 18 лет, обратившихся в Центр занятости населения за содействием в поиске работы. В рамках программы «Свой дом в Арктике» молодые специалисты могут претендовать на получение финансовой поддержки на приобретение или строительство жилого дома в размере от 1 до 1,5 млн рублей.

В завершении заседания участники Госсовета приняли перечень поручений по реализации молодёжной политики в современных условиях. Президент Владимир Путин поблагодарил всех за работу и поздравил с наступающими новогодними праздниками, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru