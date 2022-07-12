Губернатор Андрей Чибис высказал замечания в адрес муниципалитетов, в которых наблюдаются низкие темпы работ.

Вице-губернатор, министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова вчера отчиталась на оперативном совещании о реализации проектов по благоустройству в муниципальных образованиях региона.

В 2022 году на территории Мурманской области запланировано благоустройство дворовых территорий 232 многоквартирных домов в 26 муниципальных образованиях. Благоустройство дворовых территорий 15 МКД в Верхнетуломском, Зеленоборском, Кандалакше, Полярных Зорях, Африканде, Пушном, Туломе уже выполнено в полном объёме.

Ведутся работы по благоустройству 12-ти общественных пространств в десяти муниципалитетах по заказу муниципальных администраций.

«Есть муниципалитеты, которые демонстрируют высокий темп работы. Например, Апатиты, Полярные Зори, Североморск. Но есть и аутсайдеры, например, Оленегорск, где на объект только завозятся стройматериалы. Подрядчик планирует приступить к работам на этой неделе», – подчеркнула на оперативном совещании Мария Гаврилова.

Приступили к реализации 4 проектов-победителей Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений 2021 года. В Коле проводится реконструкция пр. Советского, в Полярных Зорях благоустраивается бульвар «Северное сияние – 2», в ЗАТО г.Заозерск – городская площадь по ул. Ленинского Комсомола, общественная территория в микрорайоне Кукисвумчорр Кировска.

Продолжается реализация проектов-победителей Всероссийского конкурса за 2020 год в Апатитах, Полярном, Кандалакше, Снежногорске и Гаджиево. В Полярном на объект завезены строительные материалы. В данный момент выполняются дополнительные работы в рамках вновь заключенного контракта, которые были выявлены и признаны необходимыми в процессе строительства.

В 25 муниципальных образованиях планируется обустройство детских и спортивных площадок, всего 69 объектов. Это игровые, спортивные, инклюзивные, многофункциональные комплексы и скейт-площадки. На 8 площадках оборудование уже смонтировано. Монтажные работы ведутся в 7 муниципалитетах, ещё в пяти населённых пактах к монтажу приступят на этой неделе. Подготовка оснований для площадок осуществляется муниципалитетами, монтаж оборудования – Центром городского развития Мурманской области.

«Напоминаю руководителям муниципалитетов о недопустимости срыва сроков реализации проектов. Требую незамедлительно приступить к выполнению работ. Ускорить их темп, сохраняя качество», – обратилась к главам местных администраций профильный министр Мария Гаврилова.

Губернатор Андрей Чибис также высказал замечания в адрес муниципалитетов, в которых наблюдаются низкие темпы работ.

«В Коле и Мончегорске до сих пор не выполнено озеленение новых общественных пространств, хотя на календаре уже июль. Мы поправили недочёты, которые были выявлены. Теперь необходимо оперативно доделать объекты по части озеленения. Обращаю внимание руководителя ЗАТО Александровск на то, что в Снежногорске и Полярном самый низкий показатель реализации проектов благоустройства. А главам Мурманска, Кольского района и Умбы следует взять на контроль адреса, по которым ещё не начались ремонты придомовых территорий», – подчеркнул глава региона.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, в 2022 году поддержку региональной казны получили 54 проекта по программе инициативного бюджетирования на территории 29 муниципальных образований. Проекты, предложенные северянами, направлены на благоустройство территории, создание комфортных условий в образовательных, спортивных и культурных учреждениях, ремонт входных групп и подъездов МКД.