Губернатор Андрей Чибис выступил с предложениями по оптимизации работы с инвестпроектами на межрегиональном форуме в Нижнем Новгороде

13 октября в Нижнем Новгороде состоялся межрегиональный форум «Реализация регионального инвестиционного стандарта». В нём приняли участие представители федеральных ведомств, главы регионов и предпринимательское сообщество. Губернатор Андрей Чибис выступил на пленарном заседании «Региональный инвестиционный стандарт. Время возможностей».

«Несмотря на ковид и санкции за последние четыре года в Мурманской области зафиксированы положительные результаты: рост в 2,5 раза ВРП на душу населения, инвестировано порядка 900 млрд рублей, создано порядка 5 тысяч рабочих мест. В Кольском Заполярье реализуются стратегические проекты: МТУ, порт «Лавна», Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений и другие. Еще одно важнейшее решение, которое будет реализовано на территории региона – газификация. За их поддержку хочу поблагодарить Президента России Владимира Путина и федеральное Правительство. Кроме того, Мурманская область в лидерах в Арктической зоне по резидентам, у нас успешно функционирует ТОР «Столица Арктики», внедрен регинвестстандарт», – сказал губернатор.

Андрей Чибис также отметил, что региональное правительство ведёт системную работу с представителями малого и среднего бизнеса.

«Мы снизили налоги в шесть раз, в 2022 году отдача в бюджеты муниципалитетов превысила объём до ввода преференций. Отмечу, что зафиксирован рост МСП, а также занятых в этой сфере. Кроме того, два года назад в регионе начали работу инвеступолномоченные. Они есть в каждом муниципалитете. Их работу координирует корпорация развития Мурманской области. Один раз в три месяца при моем участии мы рейтингуем, мотивируем тех, кто эффективно работает», – подчеркнул Андрей Чибис.

Также глава региона заострил внимание на нескольких вопросах, которые оптимизируют работу с инвестпроектами.

«Тема номер один, которая требует системного подхода, – подключение к электрическим сетям без просрочек со стороны ресурсников, а также ускорение некоторых экспертиз. Кроме того, необходим стандарт по передаче неиспользуемого федерального имущества для реализации проектов», – отметил губернатор.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, на межрегиональном форуме «Реализация регионального инвестиционного стандарта» регионы, федеральные ведомства и участники бизнес-сообщества обмениваются лучшими инвестиционными практиками, создают новые направления по поддержке предпринимательства, разрабатывают процессы и механизмы развития инвестклимата, межрегиональных инвестпроектов, вырабатывают предложения по будущему региональному инвестиционному стандарту. Также в рамках форума состоялось заседание комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Инвестиции» и мастер-классы для инвестиционных команд и инвесторов.

Фото (Никита ДУХНИК): https://gov-murman.ru