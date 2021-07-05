Мурманская область. Арктика (16+)05.07.21 14:00
Губернатор Андрей Чибис взял блок строительства под личный контроль
В Мурманской области блок строительства взят под личный контроль главы региона. Об этом губернатор Андрей Чибис сообщил сегодня на оперативном совещании.
Напомним, 2 июля Владислав Сандурский покинул пост заместителя губернатора – министра строительства Мурманской области. Исполняющим обязанности главы ведомства назначен первый замминистра Алексей Грачиков. Координацию деятельности регионального Мнстроя будет обеспечивать первый вице-губернатор Оксана Демченко. Все стройки будут находиться непосредственно под кураторством губернатора.
«Прошу ориентироваться на такое взаимодействие и такую работу. Задач очень много», – подчеркнул Андрей Чибис.
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