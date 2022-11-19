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Мурманская область. Арктика (16+)19.11.22 09:30

Губернатор Андрей Чибис: я выражаю благодарность всему составу Северного флота за службу и защиту страны

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в главной базе Северного флота – Североморске перед началом расширенного заседания Военного совета губернатор Андрей Чибис вручил переходящие почётные кубки правительства Мурманской области подразделениям, признанным лучшими по итогам года.

Глава региона подчеркнул, что факт базирования Северного флота в Мурманской области – крайне важен не только для Кольского Заполярья, но и для всей страны.

«Мы приложим все усилия, чтобы наше взаимодействие осталось на таком же высоком уровне, как и сейчас. Столица Северного флота – достойна того поколения победителей, которое обеспечило нашей Родине свободу и защиту во время Великой Отечественной войны. Те задачи, которые сегодня выполняются флотом – беспрецедентны, а воины-североморцы отважно проявляют себя даже в самых непростых условиях. Благодаря вам – Мурманская область – гордость для всей страны», – сказал губернатор.

По итогам 2022 года почётных кубков были удостоены: экипажи ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Новомосковск», фрегата «Адмирал флота Касатонов», отдельная мотострелковая бригада, бомбардировочная авиационная эскадрилья отдельного смешанного авиаполка, зенитный ракетно-артиллерийский дивизион зенитного ракетного полка, радиотехнический батальон радиотехнического полка дивизии противовоздушной обороны.

Андрей Чибис отметил, что военнослужащим и их семьям правительство региона уделяет отдельное внимание.

«Благодаря программе по реновации ЗАТО – качество жизни поэтапно меняется. Эта программа продлится и в 2023 году. Также нам крайне важно поддержать семьи участников специальной военной операции и мобилизованных северян. Так, в ноябре для них начал работу Центр поддержки. Отмечу, что мы реагируем на любые вопросы, ведь поддержать и защитить семьи защитников Родины – наша обязанность. Я выражаю благодарность всему составу Северного флота за службу и защиту страны», – заключил глава региона.

Командующий флотом Герой России адмирал Александр Моисеев вручил государственные награды отличившимся офицерам.

Командующий Северным флотом отметил, что с учётом проведения специальной военной операции и увеличения интенсивности выполнения флотом мероприятий оперативной и боевой подготовки вопрос стимулирования служебной деятельности военнослужащих являлся одним из приоритетных.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на сегодняшний день государственными наградами Российской Федерации награждено более 2 тысяч военнослужащих и лиц гражданского персонала. 14 военнослужащих представлено к присвоению званию Героя Российской Федерации, пятерым из них – это звание уже присвоено.

В соответствии с указами Президента России за заслуги в укреплении обороноспособности страны, обеспечении безопасности государства и высокие личные показатели в служебной деятельности отличившимся военнослужащим и служащим флота были вручены два ордена Мужества, знак отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский Крест IV степени, две медали Суворова, две медали Жукова, медаль Луки Крымского и две Почётных грамоты Президента Российской Федерации.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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