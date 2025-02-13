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Мурманская область. Арктика (16+)13.02.25 09:45

Губернатор Андрей Чибис, заместитель генпрокурора РФ Алексей Захаров и прокурор Мурманской области Сергей Паволин провели встречу с участниками СВО и членами их семей в Мурманске

Вчера губернатор Андрей Чибис, заместитель Генерального прокурора РФ Алексей Захаров и прокурор Мурманской области Сергей Паволин провели встречу с участниками специальной военной операции и членами их семей в Мурманске. Мероприятие состоялось в ходе рабочего визита в регион заместителя генпрокурора РФ.

Открывая встречу, Алексей Захаров напомнил, что Президент России Владимир Путин объявил 2025 Годом защитника Отечества.

«Это подчеркивает значимость целей и задач специальной военной операции для всех нас. Особенное внимание – к участникам СВО и их семьям. Примите искреннюю благодарность за ваш самоотверженный труд, мужество и героизм. Мы собрались чтобы в неформальной обстановке поговорить, обсудить волнующие вопросы. Двери властей всех уровней – региональных, федеральных, надзорных ведомств – всегда открыты. Наша задача – поддержать вас во всём – и словом, и делом», – подчеркнул Алексей Захаров.

Андрей Чибис отметил, что в Мурманской области выстроена комплексная система межведомственного взаимодействия для поддержки военнослужащих, участников СВО и членов их семей.

«Задача властей всех уровней быть внимательными к тому, как вас поддержать, ваши семьи. Мы занимались этим с самого начала спецоперации, и продолжаем это делать, помогаем нашим соединениям на фронте, чтобы приблизить Победу, не менее важна забота и об их семьях. Вместе с прокуратурой, Министерством обороны, правительство Мурманской области делает всё, чтобы обеспечить нашим воинам и членам их семей решение любых возникающих вопросов. Мы регулярно собираемся с вами, чтобы обсуждать те вещи, которые необходимы. И сегодня задача – понять, какие вопросы требуют внимания, что нужно поправить, дополнить», – сказал губернатор и поблагодарил заместителя генпрокурора РФ за открытый формат встречи. 

В Мурманской области действует 33 меры социальной поддержки участников СВО и членов их семей, среди них – единовременная материальная помощь, меры поддержки в сфере образования, жилищного строительства, ЖКХ и другие. Пакет мер постоянно расширяется. В 13 муниципалитетах работают отделения Центра поддержки семей мобилизованных и участников СВО, также действует филиал государственного фонда «Защитники Отечества». Все организации и ведомства находятся в конструктивном взаимодействии и проактивно ведут индивидуальное сопровождение семей участников СВО. Также в регионе внедрена уникальная практика – созданы так называемые «электронные паспорта семей», в которых учитываются и регулярно обновляются все озвученные вопросы и нужды, получаемые и необходимые меры, указаны ответственные за процессы. За это время было принято в работу более 23 тысяч вопросов, в статусе решенных – 99,7%. Главным критерием решения является именно отзыв члена семьи. Все эти данные защищены и доступ к ним есть только у непосредственного куратора.

«И это без учёта масштабной работы по реновации ЗАТО, которую во многом тоже можно обозначить как меру, призванную поддержать семьи наших военных, сделать их жизнь в гарнизонах комфортной», – отметил губернатор Андрей Чибис.

Прокурор Мурманской области Сергей Паволин рассказал, что на встрече присутствуют родственники бойцов, которые сейчас находятся в зоне СВО, у которых длительное время решались вопросы с получением удостоверений ветеранов боевых действий.

«Благодаря инициированию с Вашей стороны, Алексей Юрьевич, встречи такого формата и в результате взаимодействия с военной прокуратурой Северного флота, удалось положительно решить эти вопросы», – отметил Сергей Паловлин.

Алексей Захаров передал удостоверения родственникам.

«То, что мы услышали, говорит о том, что команда Мурманской области профессиональная, сплочённая, ведомства помогают друг другу в решении, а не мешают», – сказал Алексей Захаров.

Встреча продолжилась в формате открытого диалога. Участники, в том числе, обозначили аспекты, которые требуют проработки.

Все озвученные вопросы и предложения будут взяты в работу, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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