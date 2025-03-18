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Мурманская область. Арктика (16+)18.03.25 11:00

Губернатор Андрей Чибис: земля должна работать и приносить доход жителям Мурманской области

17 марта в ходе оперативного совещания в правительстве региона губернатор озвучил ряд важных решений, касающихся предоставления льгот по арендной плате за пользование земельными участками в Мурманской области.

Стоимость аренды земли – один из вопросов, поднятых предпринимателями в ходе личного приёма граждан, который глава региона провёл 14 марта. Как отметил Андрей Чибис, тема ключевая и напрямую связана с развитием экономики региона.

«Земля в Мурманской области, как и в любом другом субъекте, – это стратегический актив. С учетом её дефицита это крайне важно. У нас сложный рельеф, и не все участки пригодны для стройки и реализации инвестпроектов. Регион активно развивается, и свободной земли остается все меньше. Потому принцип, которому надо всем четко следовать, простой – земля должна работать. Она не может быть просто зарезервирована за кем-то и простаивать годами, а мы с вами знаем, что таких участков немало. На земле должны реализоваться проекты и создаваться рабочие места. Земля должна приносить доход жителям Мурманской области, – сказал губернатор. – Именно поэтому у нас действуют льготы по арендной плате за землю в обмен на инвестиции в эту землю».

Глава региона напомнил, что льгота предоставляется тем, кто вкладывает деньги в свой проект, в том числе на техническое переоснащение, или в социально значимый проект, который улучшает жизнь в муниципалитете. Важно, что указанная льгота распространяется не только на будущие инвестиции, но и на те вложения, которые уже работают с начала года. В области действует понятный механизм: инвестируешь – платишь меньше.

Однако, как в ходе личного приёма отметили сами предприниматели, многие не в полной мере владеют условиями предоставления льгот. Губернатор Мурманской области принял решение продлить срок подачи заявок на льготу до 30 апреля, чтобы у каждого представителя бизнеса была возможность либо заявить об уже имеющихся инвестициях, либо принять решение о них. Кроме того, чтобы не допустить штрафы за нарушение сроков арендной платы, по инициативе Андрея Чибиса первый платеж перенесен с 15 марта на 15 июня 2025 года.

Глава региона обратился к уполномоченному по правам предпринимателей Мурманской области Марте Говор и инвестиционным уполномоченным в муниципалитетах с просьбой провести большую разъяснительную работу и проинформировать всех представителей бизнеса о мерах поддержки и предоставляемых льготах.

Андрей Чибис ещё раз отметил готовность идти навстречу бизнесу и подчеркнул, что льготная арендная плата будет предоставлена взамен на развитие и инвестиции, на реальные проекты, которые работают и приносят пользу региону и его жителям.

С подробной информацией о порядке предоставления льготы по арендной плате за пользование земельными участками в Мурманской области можно ознакомиться по ссылке: https://property.gov-murman.ru/activities/provision_of_land/rentpay/538389/

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