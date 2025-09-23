Губернатор дал ряд поручений профильным блокам по итогам рабочих выездов и встреч с жителями

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис дал ряд поручений профильным блокам по итогам рабочих выездов в муниципалитеты, встреч с жителями и обращений северян.

Так, на прошлой неделе глава региона провёл встречу с коллективом судоремонтного завода «Нерпа» в Снежногорске. Во время разговора сотрудники подняли вопрос транспортного обеспечения маршрута между городами муниципалитета, так и до областного центра. Губернатор поручил региональному Министерству транспорта и дорожного хозяйства оперативно проработать решение.

«Прошу вместе с главой муниципалитета разобраться, какие там проблемы есть. Объективно проанализировать загрузку транспорта, посмотреть данные. И наладить ситуацию», – отметил губернатор.

На прошедшем приёме граждан к губернатору обратилась жительница Североморска с вопросом об организации групп продленного дня в муниципалитете.

«Муж в море, северянка работает, и тема продлёнки, чтобы ребёнок был под присмотром, – важна. Напомню, мы фиксировали себе это как задачу в рамках плана «На Севере – жить!». Эта опция должна быть в каждом муниципалитете, к примеру, в Мурманске она существует. Прошу Министерство образования проработать вопрос и по Североморску», – подчеркнул глава региона.

Представители бегового сообщества «5 верст» обратились к губернатору с просьбой разрешить проводить регулярные открытые тренировки по субботам в парке на Семёновском озере.

«Мы договорились, замерили маршрут на Семёновском, прошу муниципалитет вместе с Минспортом эту работу запустить, чтобы люди бегали, сообщество формировалось. Отличная инициатива», – отметил губернатор. Также представители сообщества предложили организовать летний беговой марафон. Андрей Чибис напомнил региональному Минспорту, что такая задача была поставлена ранее.

«Нужен такой же качественный марафон, как наш лыжный. Все отмечают его высокий уровень организации. Но лето мы недоиспользуем. Нужно проработать возможность запустить такой же качественный марафон в полярный день», – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона поблагодарил региональный Минтранс и «Мурманскавтодор» за оперативное проведение ремонтных работ на автодороге Заполярный – Сальмиярви, где 30 июля из-за дождей произошло локальное размытие.

«На одном из совещаний я давал поручение по оперативной ликвидации последствий ливня. Повреждения были серьёзные. Спасибо за оперативную отработку, на прошлой неделе открыто движение по дороге», – прокомментировал Андрей Чибис.

Также губернатор попросил вице-губернатора – министра здравоохранения Дмитрия Панычева прокомментировать ряд поручений, данных ранее. В том числе обеспечить более частый выезд «медицинского десанта» в Умбу. Также был вопрос обеспечения медицинских шаттлов из ЗАТО Александровск в Мурманск.

«В эту пятницу, 26 сентября, такой десант будет направлен в Умбу. В составе детские специалисты – офтальмолог, гастроэнтеролог и травматолог, а также взрослые: кардиолог, невролог, сосудистый хирург, врач ультразвуковой диагностики. По ЗАТО Александровск: шаттлы ходят с 1 сентября по расписанию из Снежногорска и Гаджиево через Полярный в Мурманск. Отработали совместно с минтрансом», – сообщил Дмитрий Панычев.

Житель Кандалакши, участник СВО, обращался с вопросом о выносе трассы водоканала с выделенного ему земельного участка. Ещё один вопрос касался организации ремонта бассейна в «СОПКАХ.СПОРТ» муниципалитета в рамках инициативного бюджетирования.

«Труба вынесена силами «Мурманскводоканала», вопрос закрыт. По бассейну также все работы выполнены в полном объёме. 16 сентября состоялось открытие бассейна после ремонта чаши, с 17 сентября он открыт для посещений всеми желающими», – ответил глава муниципалитета Александр Самарин.

Важный вопрос для жителей ЗАТО г. Североморск – возможность юным спортсменам Детско-юношеской спортшколы №3 заниматься на ледовой арене, принадлежащей Северному флоту.

«По итогам обсуждений во время ваших визитов в Североморск по поручению командующего Северным флотом была создана комиссия, которая осмотрела спортивный объект и изучила подробный отчёт об устранении ранее выданных замечаний по эксплуатации. Опираясь на заключение рабочей группы, командующий Северным флотом довёл информацию, что открытие арены планируется 1 октября. Сейчас вместе с руководством арены и парка «Патриот» отрабатываем расписание занятий, во вторник планируем заключить договор на аренду льда, чтобы фигуристы и хоккеисты начали заниматься», – сообщил глава ЗАТО Владимир Евменьков.

Андрей Чибис поблагодарил за взаимодействие флотское командование.

«Спасибо командующему Северного флота, главкому ВМФ – мы с коллегами это обсуждали. Нужно помочь, всё что с нашей стороны необходимо сделать, чтобы это заработало», – отметил губернатор.

Также ранее губернатор поручал обеспечить ремонт дороги в Губу Нерпичью. О статусе отработки рассказал глава ЗАТО город Заозерск Алексей Пеньшин.

«Работы по замене асфальтового покрытия до Губы Нерпичья завершены. Объект 2026 года, но по Вашему получению в рамках реновации ЗАТО мы сделали объект опережающими темпами», – сообщил глава ЗАТО.

