Губернатор и представители судоходной компании «Эко Шиппинг» обсудили реализацию совместных проектов в Мурманской области

Губернатор Андрей Чибис вчера провёл рабочую встречу с представителями судоходной компании «Эко Шиппинг». Стороны обсудили реализацию совместных проектов и перспективы сотрудничества.

Глава региона подчеркнул, что Мурманская область – стратегически значимый для страны регион, форпост России на Севере и флагман экономического развития Арктики.

«У нас сосредоточен значительный промышленный, транспортный и логистический потенциал, который играет ключевую роль в развитии Северного морского пути и всей системы арктических перевозок. «Эко Шиппинг» уже активно работает на территории Мурманской области. В октябре прошлого года мы подписали соглашение о сотрудничестве в части создания благоприятных условий для ведения бизнеса, развития инвестиционной деятельности, промышленного производства, создания новых рабочих мест. Есть набор совместных подходов. Сегодня в том числе обсудим дальнейшие шаги», – отметил Андрей Чибис.

Компания «Эко Шиппинг» – один из лидеров отечественного судоходства с многолетним опытом комплексной морской логистики и современным флотом, способным работать в самых сложных арктических условиях. За последние годы флот компании пополнился буксирными судами, работающими в акватории порта Мурманск, реализован ряд логистических решений в интересах ведущих промышленных предприятий региона. В ходе встречи участники также обсудили реализацию проектов по развитию портовой инфраструктуры, инициативы по обеспечению роста грузооборота СМП.

«Спасибо команде региона за плодотворное сотрудничество и активную вовлеченность. Мы сверим текущий статус проектов, проговорим ряд вопросов и деталей», – сказал акционер компании Павел Андреев.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/562824/#&gid=1&pid=4