Губернатор Мурманска предложил провести в регионе «Арктический Давос»

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил провести в Мурманске в период председательства России в Арктическом совете международный форум «Арктический Давос» - по аналогии с действующим Всемирным экономическим форумом. Об этом он заявил сегодня в ходе экспертной дискуссии Гайдаровского форума «Освоение Арктики - новая возможность развития северных регионов».

«С учётом успеха этой дискуссионной площадки («Сотрудничество в Арктике». – Ред.) мы предложили бы в рамках председательства России в Арктическом совете провести на территории Мурманской области такой «Арктический Давос», - сказал Чибис.

Он подчеркнул, что ситуация «созрела» для того, чтобы Арктика превращалась из территории напряжения в территорию взаимного сотрудничества. «Мы видим интерес со стороны наших международных партнёров, чтобы это сотрудничество выстраивалось. У нас постоянно действует ежегодная площадка под названием «Сотрудничество в Арктике», в этом году при поддержке министра Дальнего Востока и Министра иностранных дел РФ у нас были послы на этом мероприятии огромного количества стран», - отметил губернатор, пишет ТАСС.