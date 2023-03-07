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Мурманская область. Арктика (16+)07.03.23 15:00

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис 6 марта провёл заседание Территориального рыбохозяйственного совета Мурманской области

На заседании он подчеркнул, что за два последних года выросло число работников рыбопромышленной отрасли на 850 человек.

«Рыбохозяйственный и рыбопромышленный комплекс Мурманской области – один из ключевых секторов нашей экономики. Рыболовством и переработкой занимаются около 150 организаций, в отрасли работает порядка 7,5 тысячи человек. За 2021 и 2022 год дополнительно создано 850 рабочих мест. Также важно, что рыбохозяйственный комплекс по размеру зарплат входит в топ-5 высокооплачиваемых отраслей региона», – сказал губернатор и отметил, что несмотря на санкционное давление и существующие ограничения, отрасль динамично развивается.

Так, по результатам прошлого года добыча водных биоресурсов составила 576 тысяч тонн, производство рыбы – порядка 478 тысяч тонн.

«Федеральным правительством и правительством области предприняты все необходимые меры, чтобы сохранить существующие объемы по добыче и производству, а также рабочие места. Так, резидентам ТОР «Столица Арктики» выделяются земельные участки под строительство и создание новых терминалов, небольшим компаниям оказывается финансовая поддержка на развитие – займы и микрозаймы. Для нас важны все компании, которые работают в этой отрасли», – подчеркнул губернатор.

Кроме того, глава региона поблагодарил всех, кто принимает участие в региональном проекте «Наша рыба».

«С 2019 года мобильные и стационарные ярмарки реализуют товар со стоимостью ниже рыночной. Это для северян очень важно», – сказал Андрей Чибис.

Подробнее о текущем состоянии и плане развития рыбохозяйственного комплекса Мурманской области доложила заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

«В 2022 году правительство области было сконцентрировано на создании новых условий для инвестиционных проектов и инфраструктуры, необходимой этим проектам. Создание новых терминалов, которые позволят нам увеличить объем перевалки грузов в рыбной отрасли – было одной из основных наших задач. Так, проводились работы по обеспечению электричеством действующих и будущих резидентов ТОР. В терминале «Ударник» начато строительство автоматизированного холодильного комплекса, ведутся проектно-изыскательские работы по строительству терминала. Проводимая работа позволит создать ещё дополнительно 567 рабочих мест», – подчеркнула Ольга Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, участники заседания обсудили и другие актуальные для отрасли вопросы, в том числе, подготовку кадров для предприятий рыбохозяйственного комплекса Мурманской области и вопросы оснащения и ремонта помещений учебных заведений, где готовят специалистов отрасли.

Так, одна из действующих мер региональной поддержки этого года – конкурс для вузов региона, реализующих программы среднего профессионального образования по группе специальностей «Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта». Размер гранта составляет 20 млн рублей. Деньги можно будет потратить на ремонт учебных кабинетов, приобретение учебной мебели, компьютеров и программного обеспечения.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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