Губернатор Мурманской области Андрей Чибис дал поручения региональному правительству по итогам послания Президента России
Сегодня на оперативном совещании губернатор Мурманской области Андрей Чибис дал региональному правительствую ряд поручений по итогам послания президента Владимира Путина.
«Президент огласил стратегические задачи и конкретный набор действий по развитию страны как минимум на ближайшие шесть лет. Так, появятся новые президентские национальные проекты: «Семья», «Молодёжь России», «Кадры», «Продолжительная и активная жизнь», «Экономика данных», а также новые нацпроекты в сфере технологического развития. До конца года все нацпроекты должны быть утверждены и скоординированы между собой. Чтобы Мурманская область получила государственную поддержку по всем возможным направлениям, озвучу ряд задач», – подчеркнул глава региона.
Так, более 1 триллиона рублей будет направлено на обновление больниц и поликлиник, а также на их переоснащение. В сфере образования поручено вести программу капитального ремонта детских садов; продолжить программу капитального ремонта школ; строить новые школы и детские сады для сокращения второй смены, а также первые образовательные школы лидерского уровня; также предусмотрен капитальный ремонт общежитий вузов и университетов. В ближайшие годы будут обновлены или открыты медицинские кабинеты в школах, где это требуется.
«Ещё одно направление – переоснащение техникумов и колледжей. Эту программу мы предлагали членам Совета Федерации ещё в 2022 году и рады, что она будет реализована», – подчеркнул Андрей Чибис.
Глава региона также отметил, что будет работать новая программа расселения аварийного жилья и продолжится обновление общественного транспорта.
«Напомню, что в нашей области уже обновлено 88% парка общественного транспорта и теперь есть дополнительная федеральная поддержка», – отметил губернатор.
Будет введена новая модель оплаты труда бюджетников: в пилотных регионах с 2025, а для остальных регионов – с 2026 года. Также произойдёт наращивание системы долговременного ухода для пожилых и инвалидов. Будут предоставлены субсидии на отопительное оборудование для северных и дальневосточных территорий, начнёт действовать специальная кадровая программа «Время героев» для ветеранов и действующих участников СВО. За счёт федеральных ресурсов ежегодно будет строиться в регионах, прежде всего в малых городах, на сельских территориях, дополнительно не менее 350 спортивных объектов.
«Это принципиально важная и актуальная задача. Кроме того, президент озвучил списание 2/3 задолженности регионов по бюджетным кредитам – это те дополнительные ресурсы, которые пойдут на развитие наших территорий», – сообщил Андрей Чибис.
Глава региона подчеркнул, что особый акцент в послании президента был сделан на поддержке семей с детьми.
«Программа маткапитала и семейная ипотека продлены до 2030 года. Будет увеличен налоговый вычет на второго ребенка в два раза и подняты вычеты на третьего и последующих детей до 6 тысяч рублей ежемесячно. Также заявлена новая комплексная программа по охране материнства, сбережению здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного здоровья: это расширение сети женских консультаций, модернизация перинатальных центров, детских поликлиник и больниц», – отметил губернатор.
Андрей Чибис также обозначил ряд достижений и итогов исполнения региональных проектов в этом направлении.
«В 2023 году у нас впервые за долгие годы отмечено увеличение показателя рождения первых детей за последние годы. Кроме того, растёт и количество многодетных семей. С 2017 года рост составил 40% и в начале 2024 года таких семей стало уже более 9,5 тысячи. И важно, что по опросам 65% семей, у которых есть дети, планируют завести ещё. Это безусловно позитивная тенденция, и это, в том числе, результат мер поддержки, которые мы последовательно вводим. На данный момент в регионе действует 24 меры социальной поддержки семей с детьми, получателями которых являются свыше 70 тысяч семей», – подчеркнул губернатор.
Обращаясь к региональному правительству, губернатор призвал активно и быстро реализовывать все озвученные задачи.
«Это лишь малая часть обозначенных Президентом в послании новых инструментов и мер поддержки по самым разным отраслям. Уже подготовлен план работ по реализации, мы с вами его подробно обсудили. Но принципиально важно, что Арктика и Мурманская область в центре внимания президента», – сказал глава региона.
Губернатор напомнил, что в рамках послания президент упомянул уникальные производства, созданные в России, в их числе – Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений компании «НОВАТЭК».
«В числе знаковых проектов – газификация Мурманской области. Развитие Севморпути. В прошлом году по СМП перевезено 36 млн тонн грузов, что в 5 раз больше, чем в СССР. Развитие Мурманского транспортного узла – за счет этого также будет расти грузопоток СМП. Обозначена важность работы по опорным населённым пунктам Арктики и арктической ипотеке. Реализуемые у нас проекты будут вносить вклад в развитие и нашего региона, и всей страны в ближайшие десятилетия», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.
Как напоминает Министерство информационной политики Мурманской области, Президент России Владимир Путин огласил традиционное послание Федеральному Собранию 29 февраля. Документ обозначил основные направления внешней и внутренней политики страны и задачи на предстоящие 6 лет.
Фото: https://gov-murman.ru