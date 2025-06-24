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Мурманская область. Арктика (16+)24.06.25 16:30

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис дал старт Российской робототехнической олимпиаде в Мурманске

Сегодня губернатор Андрей Чибис дал старт финалу Российской робототехнической олимпиады, которая собрала 700 юных инженеров из России, Белоруссии и Узбекистана.

По инициативе главы региона Мурманская область впервые стала площадкой проведения интеллектуального соревнования. В течение трёх дней участники будут представлять роботов, которые помогут изучать климат, перевозить грузы и спасать людей в северных морях. В этом году состязания проходят под названием «Северный морской путь», поэтому ребята будут решать технические задачи, созданные по региональному и индустриальному заказу региона, принимающего олимпиаду.

«Освоение Арктики сегодня — это как покорение космоса для нового поколения. Это вызов, который требует смелости, таланта и веры в будущее. И именно вам, самым умным, сильным и целеустремленным, предстоит вести нашу страну вперед — создавать прорывные проекты, развивать технологии и делать Россию ещё могущественнее. Глядя на ваши достижения, я уверен: будущее нашей великой Родины в надёжных руках. Пусть эти соревнования станут ступенью к новым победам — потому что каждый из вас уже победитель», — сказал Андрей Чибис, приветствуя участников события.

«Мы приятно удивлены очень тёплым приёмом, здесь созданы все условия, чтобы было комфортно и детям, и роботам. Я думаю, что олимпиада пройдёт на высочайшем уровне и станет одной из лучших», — прокомментировала председатель Федерации спортивной и образовательной робототехники Анна Огарко.

Мурманскую область представляют 23 участника из Мурманска, Мончегорска, Североморска, Кольского округа и Оленегорска. Чтобы основательно подготовить школьников к финальному испытанию, тренеры команды прошли специальное обучение, организованное Федерацией спортивной и образовательной робототехники.

Мероприятия финала Российской робототехнической олимпиады будут проходить до 26 июня. Помимо соревновательной на площадке легкоатлетического манежа проходит деловая программа. В формате дискуссий эксперты обмениваются мнениями, обсуждают профессиональные новости и методики преподавания. Каждый желающий может стать свидетелем масштабного события, присоединившись к онлайн трансляции, организованной в рамках Российской робототехнической олимпиады на сайте состязаний: https://2025.rrosport.ru/broadcast.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549137/#&gid=1&pid=17

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