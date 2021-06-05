Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор АО «Сбербанк Лизинг» договорились о сотрудничестве

4 июня в рамках Петербургского международного экономического форума состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между правительством Мурманской области и АО «Сбербанк Лизинг». Подписи под документами поставили губернатор Андрей Чибис и генеральный директор компании Вячеслав Спиров.

Предметом соглашения является информационно-консультационное сотрудничество сторон по вопросам, связанным с привлечением внебюджетных инвестиций для реализации инвестиционных и национальных проектов в сферах промышленного производства, агропромышленного комплекса, лесоперерабатывающего комплекса, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и других отраслей.

Как отметил глава региона Андрей Чибис, подписание соглашения говорит о том, что Мурманская область становится все привлекательнее для инвестиций и необходимо продолжать развивать наш потенциал.

«Так, сотрудничество со «Сбербанк Лизинг» будет связано с вопросами по привлечению внебюджетных инвестиций для реализации инвестиционных и национальных проектов сразу во многих отраслях, включая ЖКХ, транспорт и промышленное производство. Уверен, что наше взаимодействие увеличит возможности для реализации в регионе крупных проектов», – прокомментировал губернатор.

«Подобное соглашение о сотрудничестве с Мурманской областью мы подписываем впервые, и я уверен, что оно положит начало реализации большого числа промышленных и инфраструктурных проектов. Регион обладает большим потенциалом, и мы, со своей стороны, готовы привнести наши знания, опыт, экспертизу и оказать необходимую информационную поддержку касательно программ долгосрочного финансирования, – подчеркнул генеральный директор АО «Сбербанк Лизинг» Вячеслав Спиров.