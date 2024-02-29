Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко обсудили разработку мастер-планов опорных городов и развитие жилищного строительства в регионе

В рамках рабочей поездки в Москву в офисе ДОМ.РФ вчера состоялась двухсторонняя встреча губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и генерального директора компании Виталия Мутко. Темами диалога стали разработка мастер-планов опорных населённых пунктов Мурманской области и развитие жилищного строительства в регионе.

«Для нас очень важно и ценно, что президент поддержал нашу инициативу по улучшению инфраструктуры в рамках разработки мастер-планов. ДОМ.РФ осуществляет финансирование этих работ в Мурманской агломерации, собственными силами разрабатывает мастер-план Кировско-Апатитской агломерации и ведёт экспертно-методическое сопровождение разработки мастер-плана Мончегорской агломерации. Отдельно хочу поблагодарить Вас, Виталий Леонтьевич, за такую серьёзную помощь и поддержку нашего региона», – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Одним из вопросов для обсуждения в рамках встречи стала реализация программы «Арктическая ипотека», которая запущена в Мурманской области с ноября 2023 года. Также стороны обсудили долгосрочную программу замены лифтов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, кроме того, на территории Мурманской области в настоящее время прорабатывается вопрос строительства многоквартирных арендных домов по программе корпоративной аренды. Вопросы, которые важно урегулировать для успешного запуска в регионе такой инициативы, также были обсуждены главой региона в рамках встречи с Виталием Мутко.

Фото: https://gov-murman.ru