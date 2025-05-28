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Мурманская область. Арктика (16+)28.05.25 11:00

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Мантуров поддержали строительство нового общежития МАУ в Апатитах

Вчера под председательством первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова состоялось заседание наблюдательного совета Мурманского арктического университета.  Участие в обсуждении развития МАУ принял губернатор Андрей Чибис.

Наблюдательный совет одобрил заключение крупной сделки на строительство современного общежития с тёплым переходом в учебный корпус филиала Мурманского арктического университета в Апатитах.

«Реализация этого проекта соответствует поручениям президента по развитию арктических территорий. Мы видим МАУ, как ключевой центр подготовки кадров для Арктической зоны России», - отметил Денис Мантуров.

В ответ глава региона выразил благодарность за поддержку региона и университета.

«Благодарю вас за поддержку и за те решения, которые ранее обсуждались и согласовывались ранее, все они идут по плану. Также хочу поблагодарить коллег из «ФосАгро» за то, что мы приступаем к практическим действиям - к стройке, с учетом тех решений, которые приняли в наблюдательном совете», - сказал Андрей Чибис.

Инфраструктура филиала МАУ в Апатитах в ближайшие три года дополнится 12 новыми лабораториями, которые будут оснащены современным оборудованием, а также подземным учебным полигоном, где студенты смогут оттачивать теоретические знания на практике в условиях реального производства.

Кроме того, расширится и перечень специальностей, по которым вузом будет вестись подготовка специалистов, об этом рассказал директор Кировского филиала АО «Апатит» Андрей Абрашитов.

«К середине июня мы рассчитываем получить положительное заключение строительной экспертизы и разрешение на строительство, а также начать работы по возведению в университетском городке нового объекта», — рассказал Андрей Абрашитов.

Здание построят рядом с учебным корпусом, соединив их тёплым переходом - это особенно важно для сурового климата Кольского Заполярья. Общежитие рассчитано на 200 студентов. Все проживающие будут размещены в комфортных двухместных комнатах. Это решит проблему с жильем для иногородних учащихся филиала МАУ. Университет рассчитывает, что улучшение условий проживания поможет повысить качество образования и сделать обучение в городе более привлекательным для абитуриентов.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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