Андрей Чибис провел рабочую встречу со статс-секретарем – заместителем руководителя ФАС России Сергеем Пузыревским, который представил губернатору нового руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области Кристину Смирнову.

«Кадровые решения в ФАС позволят нам и впредь чётко и конструктивно взаимодействовать с нашими структурами, правоохранительными органами. Желаю вам удачи и успехов на новой должности», – прокомментировал назначение губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Сергей Пузыревский отметил, что новый руководитель регионального УФАС Кристина Смирнова имеет большой опыт работы по многим направлениям, что поспособствует реализации мероприятий Национального плана развития конкуренции в регионе и защите прав предпринимателей.

«Также сегодня мы встретились с коллективом, ещё раз определили приоритетные направления работы службы. Среди них вопросы развития конкуренции в меняющихся экономических условиях. Считаем, что нужно действовать согласно утверждённой дорожной карте. ФАС России готова оказать полное содействие», – подчеркнул Сергей Пузыревский.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в ходе беседы губернатор Мурманской области Андрей Чибис и заместитель руководителя ФАС России Сергей Пузыревский обсудили вопросы, связанные с антимонопольным контролем и контролем государственных закупок.

«Управление осознает всю важность и значимость задач, которые на нас возложены. Все также приоритетными направлениями для нас являются эффективная защита предпринимательства, пресечение монополистической деятельности и картелей, обеспечение недискриминационного доступа к услугам естественных монополий. Наши ключевые ценности, как Вы знаете, открытость и сотрудничество. Нарушения лучше предотвращать. Мы открыты к сотрудничеству, чтобы совместными усилиями решать общегосударственные задачи», – подчеркнула Кристина Смирнова.

Фото: https://gov-murman.ru