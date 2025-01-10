Губернатор Мурманской области Андрей Чибис исполнил новогоднее желание мальчика из Североморска

Свою заветную мечту — оказаться на трибуне среди хоккейных болельщиков вместе с главой региона — Егор написал на новогодней открытке, которую губернатор снял с «Ёлки желаний».

Вчера глава региона вместе с Егором посетили Ледовый Дворец спорта. Там состоялся домашний матч между хоккейными клубами «Арктика» и «Калуга» в рамках первенства национальной молодёжной лиги. В разгар игры школьнику удалось поймать трофейную шайбу. Матч завершился со счётом 4:3 в пользу мурманской команды.

Для юного северянина также провели экскурсию по Центру управления регионом, где подростку рассказали, как с помощью современных информационных систем решаются вопросы жителей. Кроме того, Егор побывал в рабочем кабинете губернатора Мурманской области. Он рассказал Андрею Чибису, что увлекается конструированием, а в будущем планирует стать военным.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, глава региона уже исполнял детские мечты в рамках акций «Новогоднее чудо» и «Ёлка желаний». Так, ребята из Кольского Заполярья, а также из Херсонской и Запорожской областей посетили Кремлёвскую ёлку, побывали в Великом Устюге и Москве.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/