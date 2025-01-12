Губернатор Мурманской области Андрей Чибис исполнил желание девочки, мечтавшей побывать в Москве

«Столица очень красивая. Меня поразило то, что там очень много людей. По архитектуре город очень красивый, похож на Мурманск. Мы были на ВДНХ, смотрели представление о Кощее. Там столько всего было. Столько спецэффектов. Никогда такого не видела», – рассказала девочка.

11 января глава региона встретился с участницей федерального проекта «Ёлка желаний» и её родителями. Открытку Юлианы Солозобовой разместили на праздничном дереве в Кремле. Там её бумажный шар с посланием снял Андрей Чибис. Специально для семьи 14-летней девочки из Североморска разработали трёхдневную программу поездки в столицу России.

Юлиана вместе с родителями посетила водное шоу в «Москвариуме». Гости из Кольского Заполярья увидели мегаполис с высоты птичьего полёта, поднявшись на панорамную площадку одной из башен «Москва-Сити», побывали на фабрике мороженого. Впечатлениями о путешествии Юлиана поделилась с главой региона Андреем Чибисом.

«Столица очень красивая. Меня поразило то, что там очень много людей. По архитектуре город очень красивый, похож на Мурманск. Мы были на ВДНХ, смотрели представление о Кощее. Там столько всего было. Столько спецэффектов. Никогда такого не видела», – рассказала девочка.

У школьницы много разных увлечений. Она занимается в детской музыкальной школе по классу «фортепиано», посещает спортивную секцию плавания.

В знак благодарности за то, что её новогоднее желание исполнилось, юная северянка подарила губернатору свой рисунок.

Фото и видео: https://vk.com/video537777114_456243213