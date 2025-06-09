Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на встрече со своим заместителем Ольгой Вовк обсудил вопросы, касающиеся благоустройства, мастер-планов и реновации ЗАТО

В правительстве Мурманской области 6 июня состоялась рабочая встреча главы региона Андрея Чибиса и вице-губернатора Ольги Вовк. В повестку совещанию вошли актуальные вопросы, касающиеся благоустройства общественных пространств в Мурманской области, в том числе в рамках разработанных мастер-планов опорных населенных пунктов АЗРФ, работы по реновации ЗАТО и жилищное строительство в регионе.

«Первый вопрос, конечно, это все, что касается благоустройства, особенно тех работ, которые проводятся в центре города. Это площадь Пять Углов и улица Ленинградская. План по дальнейшему благоустройству исторического центра города осуществляется с учетом мастер-плана, который мы доложили Президенту. Вторая тема, которую хотелось обсудить, это реновация ЗАТО, формирование нового плана. Третья важная тема - развитие жилищного строительства. Давайте обсудим, как идут дела, какие есть вопросы», - начал беседу Андрей Чибис.

Как отметила Ольга Вовк, в настоящий момент работы по согласованию комплексных планов долгосрочного социально-экономического развития, которые являются основным документом по итогам разработки мастер-планов, находятся в завершающей стадии.

«На совещаниях с федеральным правительством, мы согласовываем последние корректировки долгосрочных комплексных планов на основе тех поручений, которые вышли по итогам Международного арктического форума. У нас остались последние штрихи для их утверждения. Многие объекты уже в реализации. Так, благодаря решениям, которые были приняты в рамках разработки мастер-планов, уже ведутся работы по созданию кампуса мирового уровня на базе Мурманского арктического университета. В большей степени благодаря мастер-планам запустились и все проекты жилищного строительства», - пояснила Ольга Вовк.

Во время обсуждения вопросов благоустройства отдельное внимание заместитель губернатора уделила проведению работ в историческом центре столицы Кольского Заполярья, которые также включены в мастер-планы Мурманской агломерации.

«В рамках мастер-плана мы комплексно подошли к этому вопросу и добавили, благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», к зоне проведения работ на площади Пять Углов улицу Ленинградскую. Таким образом мы соединяем территорию с бывшим кинотеатром «Родина», который сейчас по вашему поручению приводится в порядок. Это позволит создать новое общественное пространство, которое заживет совершенно по-другому формату», - отметила Ольга Вовк.

Еще одной темой встречи стала реновация ЗАТО. Напомним, за время реализации программы, запущенной по инициативе губернатора, с 2019 в Мурманской области выполнено более 3000 мероприятий на общую сумму 27,8 млрд рублей. На Международном арктическом форуме глава государства поручил продлить программу реновации ЗАТО до 2030 года с федеральным финансированием по 10 млрд рублей ежегодно.

Как пояснила Ольга Вовк, именно благодаря уже проведенным работам и выполненным перед федеральным центром обязательствам, у правительства Мурманской области и появилась возможность продлить этот план с подтвержденным финансированием до 2030 года. Сейчас, по словам вице-губернатора, совместно с Минобороны идёт процесс формирования перечня работ, которые позволят комплексно подойти к развитию ЗАТО и населенных пунктов с дислокацией военных.

«Я прошу, во-первых, внимательно следить за ходом благоустройства исторического центра и с надлежащим качеством дальше продолжать работу на знаковых объектах. Подготовить комплексное решение, финализировать и дальше планово запускать. Я рассчитываю на вас и в той работе, которую вы сегодня ведете с федеральным правительством. Это и запуск нового плана реновации, и, конечно, включение в национальные проекты важных для нас объектов с учётом мастер-планов и поддержки президента», - заключил Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548145/#&gid=1&pid=1