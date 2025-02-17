Губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил о старте приёма заявок на конкурсный отбор по программе «Арктическая школа»

Глава региона Андрей Чибис во время оперативного совещания рассказал, что ещё одним важным проектом, который запускается в феврале в Мурманской области, является программа «Арктическая школа». В 2025 году в неё впервые войдут организации дополнительного образования.

«Общая сумма, выделенная из областного бюджета на обновление образовательных пространств в рамках проекта составит 200 млн рублей. Конкурсный отбор заявок на предоставление гранта стартовал сегодня, 17 февраля, и продлится 30 календарных дней», – подчеркнул губернатор.

Андрей Чибис, отметил, что за 4 года благодаря программе были преобразованы 282 пространства. Из областного бюджета на эти цели были направлены более 800 млн рублей.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, проект, реализуемый в рамках приоритетного плана «На Севере – жить», охватил каждую школу Мурманской области, новые условия созданы почти для 100 тысяч детей.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26611&page=213