Губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил о старте приёма заявок по программе «Свой дом в Арктике» с 1 февраля

Программа «Свой дом в Арктике», инициированная губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, реализуется в Мурманской области с июля 2022 года. В ее рамках можно получить до 1,5 млн рублей на строительство или покупку дома, или домокомплекта. На текущий момент с момента старта программы выдано 667 сертификатов, и каждый второй сертификат уже реализован – северяне приобрели 38 домокомплектов и построили 347 индивидуальных жилых домов.

В понедельник в рамках оперативного совещания был дан старт программы в 2024 году.

«Оперативное совещание начинаем традиционно с новостей. Многие северяне ждали продолжения приёма заявок по программе поддержки строительства или покупке своего дома в рамках нашего стратегического плана «На Севере – жить». И вот с 1 февраля запускаем приём заявок по программе «Свой дом в Арктике», – объявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

На продолжение программы в этом году в региональном бюджете заложено 500 млн рублей. Основная цель программы «Свой дом в Арктике» – развитие в Мурманской области индивидуального жилищного строительства. Для этой же цели, в том числе, в Мурманской области при поддержке президента Владимира Путина была запущена «Арктическая ипотека». Для того, чтобы построить дом в Мурманской области, можно получить поддержку по двум программам одновременно.

Помимо этого, программа была усовершенствована с учётом опыта её реализации. В ряд изменений включена возможность продлить сертификат при замене земельного участка, если невозможно построить на нём дом по независящим от гражданина причинам. Также для некоторых категорий заявителей убрали ограничение по наличию жилых помещений.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, с 1 февраля подать заявку можно через Центр содействия жилищному строительству Мурманской области, портал «Госуслуги» или в МФЦ. Для жителей региона с понедельника по пятницу с 10 до 18 часов работает «горячая линия» по номеру +7 (8152) 567-967.