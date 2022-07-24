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Мурманская область. Арктика (16+)24.07.22 09:30

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поддержал инициативу ветеранов боевых действий о создании именного регионального подразделения для участия в специальной военной операции на Украине

Губернатор Андрей Чибис вчера провёл рабочее совещание с представителями ветеранских общественных организаций на тему патриотического воспитания. Руководители общественных организаций ветеранов боевых действий в Афганистане, Чечне, на Северном Кавказе и странах зарубежья, а также Кольского хуторского казачества выступили с инициативой о создании именного регионального подразделения для участия в специальной военной операции на Украине.

Глава региона полностью поддержал патриотическую инициативу ветеранов боевых действий.

«В очередной раз наша страна, наш народ борется с нацизмом. Искренне благодарен вам за инициативу о создании именного регионального воинского подразделения. Безусловно, мы должны поддержать тех бойцов, которые сегодня сражаются за освобождение от нацизма территорий Донбасса и остальной Украины. Правительством Мурманской области принято решение оказать дополнительную поддержку в размере 100 тысяч рублей тем, кто пойдет защищать наш народ, нашу страну, да и вообще весь мир, очищая его от проявлений нацистской гидры», – подчеркнул губернатор.

Председатель правления Мурманской региональной организации Российского союза ветеранов Афганистана Николай Дмитренко отметил, что ветераны боевых действий не могут оставаться в стороне от событий на Украине и полностью поддерживают решения Президента РФ и правительства России. Он рассказал о деятельности активистов, – сейчас общественники формируют очередной гуманитарный конвой на Донбасс, а также выступил с предложением организовать туристический или спортивный тур в Мурманскую область для детей ЛДНР.

На совещании были рассмотрены отдельные вопросы патриотического воспитания на территории региона. Так, на осуществление работ по сохранению и благоустройству памятников Великой Отечественной войны в 2022 году было выделено более 60 млн рублей – благоустроено 27 памятников и воинских захоронений в 19 муниципальных образованиях.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в целях создания условий для гармоничного развития личности детей и подростков в 2022 году предоставлены субсидии 13 муниципальным образованиям в размере 30 млн рублей на реализацию мероприятий по созданию условий для функционирования комнат и домов всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

«Сердце радуется, когда видишь ребят в новой форме, которые занимаются в современных комфортных условиях. Наша молодёжь достойно представляет Мурманскую область на различных федеральных мероприятиях, участвует в Параде Победы. Конечно, эти ребята уже совершенно по-другому относятся к тому, что называется любовью к Родине, к тому подвигу, который совершил наш народ в годы Великой Отечественной войны. Это дорогого стоит», – подчеркнул губернатор.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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