Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал закон о внесении изменений в областной бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Рост доходной части областного бюджета в связи с уточнением на 2021 год прогноза поступлений по налогу на прибыль организаций и фактических поступлений от крупных налогоплательщиков Мурманской области позволил без увеличения долговой нагрузки на бюджет предусмотреть дополнительные средства в размере 3,8 млрд рублей на обеспечение затрат ресурсоснабжающих организаций в целях стабильного прохождения очередного отопительного сезона и обеспечения населения коммунальными услугами.

Доходы областного бюджета на 2021 год составили 91,6 млрд рублей, расходы - 101,1 млрд рублей, размер дефицита не изменился.