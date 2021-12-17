Вступил в силу закон об областном бюджете на предстоящий год и плановый период. Утверждению основного финансового документа региона предшествовала большая работа, проведенная исполнительными органами государственной власти Мурманской области совместно с региональными парламентариями, что позволило сконцентрировать ресурсы области на социально значимых мероприятиях и приоритетных направлениях развития региона.

В 2022 году 64% от общего объёма расходов бюджета будут направлены на социальную политику, образование, здравоохранение, физическую культуру и спорт, культуру и кинематографию, а также поддержку муниципальных образований Мурманской области. Вместе с тем будет предусмотрено направление дополнительных ресурсов на развитие региона, в том числе за счет использования инструментов инфраструктурного меню.

Ожидаемый уровень доходов областного бюджета в будущем году составит 103,6 млрд рублей, расходов – 123,9 млрд рублей, предполагаемый дефицит бюджета – 20,3 млрд рублей.

Госдолг региона будет оставаться на безопасном уровне на протяжении всего среднесрочного периода, отраженного в бюджете.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал закон «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», принятый на очередном заседании Мурманской областной Думы 10 декабря 2021 года.

Закон Мурманской области от 13.12.2021 № 2712-01-ЗМО «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» опубликован 16 декабря 2021 года в официальном электронном издании регионального правительства «Электронный бюллетень правительства Мурманской области».