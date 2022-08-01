Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подвёл итоги программы организации временных общественно полезных работ

В них приняли активное участие школьники и студенты во время летних каникул.

«В этом году мы создали свыше 3,8 тысячи рабочих мест. Это почти в 2,5 раза больше, чем в прошлом. Программа настолько востребованная, что численность северян, трудоустроенных в этом году в муниципалитетах превысила 5 тысяч человек. Также хочу отметить динамику снижения количества безработных граждан. На сегодняшний день она составляет 0,95%, планомерно снижаясь. В начале года этот показатель был также невысок – 1,4%», – отметил глава региона.

Подробнее о результатах программы и ситуации на рынке труда доложила вице-губернатор Елена Дягилева, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/