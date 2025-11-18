Театрализованное шоу и выездные спектакли: губернаторские ёлки в Мурманской области стартуют 12 декабряОткрыт приём заявок на участие в благотворительной акции «Ёлка желаний»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)18.11.25 16:00

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подвёл итоги рабочей поездки в Мончегорск

На еженедельном оперативном совещании в правительстве Мурманской области, в котором Андрей Чибис принимал участие в режиме ВКС, он подвёл итоги рабочей поездки в Мончегорск, состоявшейся в пятницу.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, ключевыми событиями визита стали открытие новой ледовой арены «Имандра» и оценка результатов благоустройства города в рамках комплексного плана «На Севере – Жить!».

Новая ледовая арена «Имандра», построенная в партнёрстве с компанией «Норникель», встроена в современный спортивный кластер Мончегорска, расположенный рядом с бассейном «Гольфстрим».

Также в городе завершён первый этап благоустройства центрального парка имени Бровцева – победителя Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды.

«Пользуясь случаем, хочу поздравить нашего давнего партнёра – Кольскую горную металлургическую компанию – с 27-летием и поблагодарить весь коллектив за многолетний труд и преданность делу», – отметил губернатор в ходе совещания. В своём выступлении он акцентировал, что Мончегорск, как и другие города региона, за последние 6 лет кардинально преобразился благодаря последовательной реализации плана «На Севере – Жить!».

«Отремонтировано более 230 тысяч кв. метров дорог, проездов, тротуаров, благоустроены более 50 дворовых территорий, 5 общественных территорий, среди которых всеми любимые: центральный парк имени Бровцева, Ленинградская набережная, территория вокруг озера Комсомольское. Здания украшены архитектурной подсветкой. Реализовано порядка 20 инициатив жителей в рамках программы «На Севере – твой проект». Это детские и спортивные площадки, общественные территории, отремонтированные входные группы и подъезды», – рассказал Андрей Чибис.

Кроме того, по программе реновации ЗАТО в населённом пункте 27 км проведён капитальный ремонт многоквартирных домов, создано модульное здание общественных пространств «СОПКИ» и «СОПКИ.СПОРТ», построена амбулатория, капитально отремонтирована школа.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557070/#&gid=1&pid=18

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда креативных индустрий: конкуренция, динамика зарплат и AI-трансформация
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
Александр
08.11.25 11:27
Льдин побольше, чтобы и лето не пришло. И последние мурманчане убежали.
Комментарий к новости:В Мурманске на площади Пять Углов приступили к заливке архитектурного бетона
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире20:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Нынешний уровень пенсионного обеспечения в России остается неудовлетворительным, но разрыв между пенсиями работающих и неработающих достиг минимума с 2021 года-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 49 копеек, доллар потерял почти 8 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС подтвердила статус «Лидер ПСР» за 2025 год-PRO ЖКХ (18+)Ухудшение погодных условий спровоцировало всплеск обращений северян в социальных сетях-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Правительство РФ предложило увеличить штрафы по трём десяткам экономических преступлений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»