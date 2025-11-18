Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подвёл итоги рабочей поездки в Мончегорск

На еженедельном оперативном совещании в правительстве Мурманской области, в котором Андрей Чибис принимал участие в режиме ВКС, он подвёл итоги рабочей поездки в Мончегорск, состоявшейся в пятницу.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, ключевыми событиями визита стали открытие новой ледовой арены «Имандра» и оценка результатов благоустройства города в рамках комплексного плана «На Севере – Жить!».

Новая ледовая арена «Имандра», построенная в партнёрстве с компанией «Норникель», встроена в современный спортивный кластер Мончегорска, расположенный рядом с бассейном «Гольфстрим».

Также в городе завершён первый этап благоустройства центрального парка имени Бровцева – победителя Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды.

«Пользуясь случаем, хочу поздравить нашего давнего партнёра – Кольскую горную металлургическую компанию – с 27-летием и поблагодарить весь коллектив за многолетний труд и преданность делу», – отметил губернатор в ходе совещания. В своём выступлении он акцентировал, что Мончегорск, как и другие города региона, за последние 6 лет кардинально преобразился благодаря последовательной реализации плана «На Севере – Жить!».

«Отремонтировано более 230 тысяч кв. метров дорог, проездов, тротуаров, благоустроены более 50 дворовых территорий, 5 общественных территорий, среди которых всеми любимые: центральный парк имени Бровцева, Ленинградская набережная, территория вокруг озера Комсомольское. Здания украшены архитектурной подсветкой. Реализовано порядка 20 инициатив жителей в рамках программы «На Севере – твой проект». Это детские и спортивные площадки, общественные территории, отремонтированные входные группы и подъезды», – рассказал Андрей Чибис.

Кроме того, по программе реновации ЗАТО в населённом пункте 27 км проведён капитальный ремонт многоквартирных домов, создано модульное здание общественных пространств «СОПКИ» и «СОПКИ.СПОРТ», построена амбулатория, капитально отремонтирована школа.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557070/#&gid=1&pid=18