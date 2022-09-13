Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подвел промежуточные итоги реновации ЗАТО

«На сегодняшний день, мы отремонтировали 60 пустующих муниципальных квартир, утеплили 3 торца домов в Заозерске, снесли 5 законсервированных и непригодных для жилья МКД, провели капремонт 4 МКД. Всего в этом году из областного бюджета мы выделили средства на 79 мероприятий в 12 населённых пунктах. Я прошу коллег не терять бдительности и тщательно следить за качеством и сроками исполнения всех работ», - обратился к участникам оперативного совещания Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона отметил, что второй этап программы реновации ЗАТО в этом году поддержал Президент России Владимир Владимирович Путин. Сейчас правительство Мурманской области формирует мероприятия по улучшению жилфонда в закрытых городах на 2023 и 2024 год.