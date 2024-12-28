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Мурманская область. Арктика (16+)28.12.24 15:00

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил усилить меры безопасности в новогодние праздники

26 декабря в правительстве Мурманской области губернатор Андрей Чибис провёл заседание региональной антитеррористической комиссии. Особое внимание глава региона уделил обеспечению безопасности на предстоящих новогодних праздниках. 

«Всем огромное спасибо – и правоохранительным органам, и муниципальным командам за спокойно проведенные мероприятия, которые уже состоялись, но в наше непростое время нам точно нельзя расслабляться. Уровень угрозы высок. С учётом отсутствия успехов на фронте у наших противников, они все больше проявляют желание к совершению тех или иных противоправных действий, вплоть до террористических актов. Пока наши жители заслуженно отдыхают, все, кто отвечает за безопасность, должны быть начеку», – подчеркнул Андрей Чибис.

По предварительным расчётам, в Кольском Заполярье для охраны правопорядка в новогодние праздники задействуют порядка 3,5 тысячи сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, представителей частных охранных организаций, народных дружинников, спасателей и пожарных. 

Также глава региона поручил участникам заседания проработать мероприятия комплексного плана противодействия идеологии терроризма на 2025 год. 

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в заседании приняли участие члены антитеррористической комиссии, руководители исполнительных органов Мурманской области, органов местного самоуправления, ведомств и организаций региона.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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