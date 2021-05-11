Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поручил усилить меры безопасности в школах и социальных объектах региона

В связи с трагическими событиями в школе №175 в Казани губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл экстренное совещание со всеми службами, обеспечивающими безопасность населения региона.

Андрей Чибис поручил усилить меры безопасности в школах и социальных объектах. Кроме того, по поручению губернатора в ближайшее время в регионе будут открыты дополнительные телефоны доверия для школьников, которые оказались в трудной психологической ситуации и для тех, кто стал свидетелем опасных высказываний в молодёжной среде.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, сегодня в школе №175 в Казани произошла стрельба. В результате вооружённого нападения погибли дети и учитель.