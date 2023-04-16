Губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетил пасхальное богослужение в Свято-Никольском кафедральном соборе Мурманска

Литургию в Пасху, главный праздник всего церковного года, возглавил митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан. Перед началом пасхальной утрени состоялся крестный ход.

«Поздравляю северян со Светлым Христовым Воскресением. Это праздник веры, жизни, справедливости и высоких нравственных идеалов. Это время торжества добра и света. Пусть этот день принесёт благодать и счастье!», – сказал глава региона.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в этом году православные христиане празднуют Пасху 16 апреля. В ночных богослужениях принимают участие тысячи северян. Особым событием станет прибытие Благодатного огня из Иерусалима.

Фото: https://gov-murman.ru