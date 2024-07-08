Губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетил социальные объекты в селе Кузомень

В рамках рабочей поездки в Терский район губернатор Андрей Чибис посетил социально значимые объекты в Кузомени. В их числе – основная общеобразовательная школа и модульный фельдшерско-акушерский пункт с квартирой для фельдшера.

«В Терском районе живёт порядка пяти тысяч человек. Мы стараемся делать так, чтобы даже в самых отдалённых населённых пунктах происходили позитивные изменения. Кузомень – небольшое село с уникальной природой, здесь скоро откроется ФАП, функционирует хорошая школа. Повсюду много новых строений, это значит, люди любят свой край и вкладываются в строительство. Мы продолжим оказывать поддержку, чтобы обеспечить комфортные условия для жизни и должный уровень сервиса в небольших поселениях», – отметил глава региона.

Также во время рабочего визита губернатор пообщался с местными жителями и спросил, в каких переменах больше всего нуждается село. Жители Кузомени отметили, что Андрей Чибис – первый губернатор Мурманской области, который здесь побывал.

Новая школа в селе Кузомень открыла свои двери 1 сентября 2020 года. Образовательное учреждение обеспечивает необходимые условия для всестороннего развития личности ребенка: уютные, светлые кабинеты и современное оборудование.

В настоящее время также ведутся финальные работы по монтажу фельдшерско-акушерскому пункта. Работы проводятся в рамках мероприятий региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Мурманской области», а также стратегического плана «На Севере – жить».

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, ФАП будет состоять из нескольких помещений: кабинет приема, прививочный кабинет, кабинет ожидания, место хранения лекарственных средств и другие. Там же будет расположена квартира фельдшера.

Фото: https://gov-murman.ru