Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравил портовиков с Днём работников морского и речного флота

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом Дню работников морского и речного флота. Во Дворце культуры им. С.М. Кирова сегодня собрались сотрудники Мурманского морского торгового порта, Мурманского балкерного терминала и судоходной компании «МАСКО», Национальной транспортной компании, в структуру которой они входят, а также парламентарии, представители городской администрации.

Глава региона подчеркнул, что порт Мурманска – базовый для Северного морского пути и стратегически значим для всей страны, а также поблагодарил специалистов за самоотверженный труд, чёткое выполнение возложенных на них задач и обеспечение бесперебойной работы портовых служб.

«Вместе с вами мы прошли немало сложных моментов, ответили на серьезные вызовы. В нынешней международной обстановке, при санкционном давлении, все, кто работает в порту, связан с морским транспортом понимают свою ответственность за безопасность нашего государства, функционирование отрасли. Я хочу поблагодарить всех вас и ветеранов порта за слаженную работу, вклад в общее дело, развитие порта и нашего региона. С учётом стратегического значения Мурманской области, Арктики для страны, поддержки президента Владимира Путина, перед нами открываются дополнительные возможности по развитию транспорта, портовой инфраструктуры. У предприятия большое будущее. Желаю вам дальнейших успехов, здоровья и благополучия. Уверен, со всеми задачами, которые перед вами стоят, вы справитесь. А значит, наша область будет мощнее и сильнее», – отметил губернатор.

Поздравляя коллег, исполнительный директор АО «ММТП» Павел Олейник отметил, что предприятию есть, чем гордиться.

«Прошлый год у нас был одним из самых удачных, наш грузопоток поставил рекорды. За первое полугодие этого года мы с вами уже переработали больше 7 млн тонн грузов. Порт – это прежде всего люди, это наш замечательный коллектив, с глубокими традициями ответственного отношения к своему делу. Отдельное спасибо нашим ветеранам», – подчеркнул Павел Олейник.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, присутствующих поздравил первый заместитель председателя Мурманской областной Думы Владимир Мищенко. Он отметил, что Мурманск, прежде всего, ассоциируется с портом и подчеркнул, что порт играет важное значение для региона и всей страны. Большое внимание ему уделяют региональные власти во главе с губернатором, федеральное правительство, и благодаря этому реализуются масштабные планы развития портовой зоны на западном берегу Кольского залива, а также железнодорожных подходов.

В ходе мероприятия отличившиеся сотрудники компаний получили заслуженные награды: благодарности министра транспорта РФ, благодарности, благодарственные письма и почетные грамоты губернатора, знаки отличия «Почётный наставник», муниципальные и профессиональные.

АО «Мурманский морской торговый порт» является крупнейшей стивидорной компанией в Арктической зоне Российской Федерации, которая обеспечивает круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всем мире. Ежегодно порт переваливает порядка 17 млн тонн различных грузов.

Фото: https://gov-murman.ru