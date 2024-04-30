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Мурманская область. Арктика (16+)30.04.24 10:00

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравил сотрудников противопожарной охраны с профессиональным праздником

30 апреля исполняется 375 лет со дня образования пожарной охраны России, а в ноябре этого года пожарная охрана Мурманской области отмечает 105-летний юбилей.

В преддверии праздников губернатор Андрей Чибис принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом юбилейным датам, и поблагодарил сотрудников противопожарной охраны за доблестный труд.

«Каждый раз, когда пожарные приезжают на вызов и буквально заходят в огонь, они принимают внутреннее решение и совершают моральный подвиг. Ведь случаи бывают разные – неизвестно, что будет дальше. Особенно когда приходится работать на объектах повышенной опасности. Выполняя служебный долг, вы рискуете собой, передаете свой опыт из поколения в поколение. Огромное спасибо за вашу службу! Желаю, чтобы родные, жены и дети вами гордились. Поменьше выездов и побольше эффективности от профилактической работы, которой вы регулярно занимаетесь. Крепкого здоровья и низкий поклон за высокий профессионализм, достойную и честную работу!», – сказал глава региона.

Пожарная охрана на территории нашего региона представлена пятью самостоятельными видами. Каждые сутки на боевое дежурство заступает 157 реагирующих подразделений и более 2000 пожарных, стоящих на страже безопасности, спокойствия и благополучия северян.

К участникам мероприятия с приветственными словами также обратились Главный федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Калинин, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы Владимир Мищенко, заместитель командующего Краснознаменного ордена Ушакова Северного флота по материально-техническому обеспечению Дмитрий Украинец и начальник Главного управления МЧС России по Мурманской области Руслан Назаров.

Первый заместитель председателя регионального парламента подчеркнул, что работа в экстремальных условиях предъявляет особые требования к пожарным: их всегда отличали слаженные действия в условиях опасности, умение быстро принимать решения, товарищеская помощь и взаимовыручка.

- История противопожарной службы на Мурмане насчитывает множество примеров героизма пожарных, их беззаветного и самоотверженного служения людям, - сказал депутат. - Особенно ярко это, конечно, проявилось в годы Великой Отечественной войны, очередную годовщину победы в которой мы будем праздновать в ближайшие дни. Но и в последующие годы, и в настоящее время сотрудники пожарной охраны надежно защищают жителей региона от огненной стихии, спасая людей.

Особые слова благодарности парламентарий адресовал ветеранам противопожарной службы, отметив, что они бережно хранят традиции своей профессии и щедро делятся знаниями и бесценным опытом с молодым поколением.

Первый вице-спикер пожелал всем крепкого здоровья, удачи, надежной поддержки со стороны родных и близких, дальнейших успехов в нелегкой службе. За многолетний добросовестный труд и профессионализм парламентарий вручил Почётную грамоту Мурманской областной Думы начальнику отдела подготовки, пожаротушения и пожарной техники Кольского филиала Государственной противопожарной службы Мурманской области Евгению Кузьминову, а Благодарственные письма регионального парламента - ветерану пожарной охраны Владимиру Гуляеву, подполковнику внутренней службы Максиму Пирогову, майору внутренней службы Сергея Украинову, старшему лейтенанту внутренней службы Максиму Жарову и командиру отделения 51 пожарной части по охране г. Заполярный Дмитрию Бидненко.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в программу мероприятия вошла торжественная церемония, в рамках которой были вручены Памятный адрес, Почётная грамота, Благодарности губернатора Мурманской области и другие награды.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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