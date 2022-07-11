Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравил студентов двух федеральных вузов региона с окончанием учебы на Всероссийском студенческом выпускном-2022

«Правительство региона прилагает усилия, чтобы у вас, молодёжи, наши будущих специалистов, появлялись способы и росли возможности для самореализации. Поэтому поддержка молодёжи - одна из важнейших задач. Мы обязательно будем следить за вашими успехами, помогать и создавать для вас перспективы развития. Однако в жизни ничего не даётся просто так. Пусть все препятствия и проблемы на пути станут для вас возможностями, а благодаря упорству все приложенные усилия помогут реализовать вашу любую мечту. Оставайтесь такими же искренними и настоящими», - пожелал Андрей Чибис.

Также губернатор наградил благодарственными письмами лучших выпускников и ответил на вопросы вчерашних студентов.

Ключевыми темами беседы стали поддержка талантливой молодёжи и организация бюджетных мест на отдельные специальности. Кроме того, молодых людей интересовали вопросы развития науки в регионе. Выпускники обратились с просьбами о дополнительном оснащении лабораторий в университетах и возобновлении конкурса «Лидеры Севера». Интересовали и вопросы благоустройства, и льготной ипотеки для молодых кадров.

Отметим, что в Мурманской области впервые в оффлайн-формате два федеральных университета объединились для проведения совместного выпускного, который стал одной из площадок Всероссийского студенческого выпускного-2022.

Летом 2022 года мурманские университеты окончило 513 студентов.

В мероприятии приняли участие выпускники, которые проявили себя в науке, спорте, культурно-творческой, гражданско-патриотической деятельности, туризме и добровольчестве, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/