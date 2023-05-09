Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравил жителей Мурманской области с 78-й годовщиной Великой Победы

Глава региона подчеркнул, что за годы Великой Отечественной войны на город Мурманск было сброшено 185 тысяч бомб. А после очередного самого мощного налёта фашистов город фактически был сожжён дотла.

«В один миг тысячи мурманчан потеряли жильё, кров, но город не сдался. Всё это время работали рыбаки — добывали улов и рыбу для фронта и для блокадного Ленинграда, работали рабочие порта, судоводители, разгружая важный для фронта груз. Люди латали железную дорогу и делали всё, чтобы приблизить нашу Победу, а в этот момент на берегу Западной Лицы наши бойцы в неимоверных условиях три долгих года держали оборону под постоянным огнём противника и попытками прорвать её. Север не сдался, Север выстоял. Мы в неоплатном долгу перед теми, кто обеспечил нам Победу в те годы», — сказал Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор отметил, что мы гордимся поколением победителей так же, как и гордимся нашими ребятами, которые сегодня вновь защищают нашу страну от нацизма.

«Они защищают своих детей, семьи и всю нашу великую страну. Героически, храбро выполняя свою задачу, — и именно поэтому победа будет за нами. Дорогие друзья, я всех поздравляю с этим священным для всех россиян праздником! С Днём Великой Победы!», — обратился к жителям Кольского Заполярья глава региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/486853/#&gid=1&pid=10