Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравил жителей региона с 80-летием со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

«Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с важнейшим всенародным праздником – с 80-летием снятия блокады Ленинграда. Я поздравляю всех, кто пережил эти страшные дни, кто помнит об этом подвиге русского народа, который проявлял чудеса выдержки, сплочения и самопожертвования. Мурманская область сыграла важную роль в помощи жителям блокадного Ленинграда. Северяне отказывались от части своих пайков, рыбаки, выполняя план для фронта, добывали рыбу сверх плана для фронта – всё это отправлялось в Ленинград. Я также благодарен всем, кто, пережив блокаду, участвовал в восстановлении страны и Мурманской области», – сказал Андрей Чибис.

Глава региона отметил, что в Мурманской области живут люди, которые эвакуировали из Ленинграда во время блокады, а также дети войны.

«В нашем регионе есть жители блокадного Ленинграда, дети войны, которые эвакуировали в то страшное время. Они до сих пор удивляют своим характером, волей к жизни и волей к победе. Хочется пожелать всем, кто сегодня с нами, здоровья, благополучия, проявления характера и воспитания молодых поколений. Спасибо за пример, за то, что вы сделали и делаете для развития страны».

Фото: https://gov-murman.ru