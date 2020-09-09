Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил на форум «Сильные идеи для нового времени» проект реновации высшей мореходки

Мурманский государственный технический университет – кадры будущего для экономики Мурманской области. Проект под таким названием на крауд-платформе https://idea.asi.ru разместил губернатор Андрей Чибис.

Как говорится в описании, главная цель проекта – переосмысление роли МГТУ в современных реалиях жизни.

«Вуз должен стать не просто кузницей кадров, а одним из основных элементов формирования социально-экономической среды, культурной и технической повестки, просветительским и научным центром. Мы хотим получить современную динамичную инновационную среду, которая будет отвечать всем запросам современного общества, а в идеале предугадывать эти запросы на ранней стадии их возникновения путем глубокого анализа и предлагать готовые решения для молодежи нашего региона, побуждая и укрепляя в них желание связать свою жизнь с Севером навсегда», - подчеркнул губернатор.

Как считает Андрей Чибис, МГТУ, как и любое другое высшее учебное заведение, претендующее на статус современного, не может и не должен существовать в отрыве от изменений, происходящих в нашей стране. И отмечает, что мы должны ориентироваться на требования и запросы государства, работодателей, студентов и их родителей. В современном мире расстояние перестало быть препятствием и перед будущими студентами существует широкий выбор для получения знаний. А в центре вуза, ­ ставит акцент глава региона,­ всегда находится человек, личность.

Проект, предложенный губернатором, направлен на подготовку конкурентоспособных специалистов способных реализовывать национальные и международные проекты в Арктике, трансформацию МГТУ в глобальный университет с международной кооперацией и исследователями мирового уровня, создание среды для формирования, развития и реализации инноваций и технологий для решения глобальных вызовов Арктики.

Губернатор также предложил на голосование проект по масштабной ревитализации промышленной территории в Мурманске в уникальное городское пространство и международный культурно-деловой центр, а также представил концепцию, как сделать Териберку туристическим центром региона.

Поддержать проекты губернатора Мурманской области можно по ссылке после регистрации.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках подготовки к форуму «Сильные идеи для нового времени» Агентство стратегических инициатив продолжает сбор перспективных идей для устойчивого развития страны.

Участники конкурса разместили на крауд-платформе https://idea.asi.ru свыше 12 тысяч решений. Вместе с жителями России свои идеи размещают ведущие отраслевые эксперты, блогер, известные бизнесмены и главы регионов. Представить свою можно до 10 сентября.

В каждом тематическом треке будут выбраны по 10-13 наиболее значимых инициатив. Авторы топ-100 идей и проектов представят их руководству страны, федеральным и международным экспертам на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Сочи. Победители получат поддержку Агентства стратегических инициатив и партнёров.