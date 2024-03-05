Губернатор Мурманской области Андрей Чибис примет участие в мероприятиях Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи

С 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус» проходит Всемирный фестиваль молодёжи, в котором участвуют около 20 тысяч молодых представителей разных стран и профессиональных направлений. В среду, 6 марта, губернатор Мурманской области Андрей Чибис примет участие в мероприятиях Всемирного фестиваля молодёжи, среди которых открытый диалог с делегатами, ненаучная сессия «Молодая Арктика», Международная игра КВН Сочи с участием «Команды А» из Кольского Заполярья и другие.

Череда мероприятий с участием главы региона откроется «Арктическим утром», в рамках которого Андрей Чибис пообщается с делегатами Мурманской области, Панамы, Колумбии и Приморска.

В 12 часов губернатор Андрей Чибис откроет ненаучную сессию «Молодая Арктика» организованную в партнёрстве с Единым волонтёрским центром Мурманской области. Глава региона выступит с лекцией «Флагман развития Арктики» и расскажет о возможностях и перспективах, которые открываются перед молодыми людьми в Кольском Заполярье. Спикерами познавательного мероприятия также станут блогер, исследователь и участник волонтерской экспедиции «От родника до океана» Мика Петров, российский лыжник, заслуженный мастер спорта России, серебряный призер зимних Олимпийских игр 2010 года Александр Панжинский, эксперты в сфере спорта, туризма и культуры из Мурманской области. Мероприятие пройдёт в конференц-зале «Ковалевская» Международного аэропорта ВФМ.

В завершении сессии участники смогут принять участие в интеллектуальной викторине и выиграть различные призы: брендированную продукцию, паспорт полярника, путевки в волонтерскую экспедицию к маякам на побережье Баренцева моря, путевку на забег на Кольской ВЭС, а также сертификат на участие в летней сап-гонке в Хибинах.

Также губернатор Мурманской области Андрей Чибис поприветствует участников Международной игры КВН, среди которых – игроки из «Команды А», представляющие Кольское Заполярье. Далее глава региона посетит торжественную церемонию закрытия Всемирного фестиваля молодёжи с участием Президента России Владимира Путина.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в состав делегации от Кольского Заполярья вошли 120 человек. Чтобы получить возможность отправиться на фестиваль в «Сириус», претенденты должны были выполнить несколько творческих заданий – написать эссе, снять видеовизитку, а также предоставить портфолио со своими достижениями. В рамках программы культурного шефства за Мурманской областью закреплена Республика Панама и Республика Колумбия.

В программу фестиваля также вошли познавательные марафоны, научные состязания, карьерные тренинги и творческие мастер-классы. Кроме того, в рамках культурного шефства в Сочи молодые северяне знакомят иностранную делегацию с самобытной культурной и промышленными достижениями Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru