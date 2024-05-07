Губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в церемонии инаугурации Президента России Владимира Путина

В Большом Кремлёвском дворце состоялась церемония вступления в должность избранного Президента Российской Федерации Владимира Путина. В торжественном мероприятии принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Владимир Владимирович Путин принёс присягу и вступил в должность Президента России. Мы все вместе продолжим трудиться с полной отдачей ради нашей Родины, чтобы растить и воспитывать поколения, которые будут укреплять мощь страны и в будущем. Мы – единый и великий народ. Вместе всегда победим!», – прокомментировал Андрей Чибис.

Избранный глава государства принёс присягу в торжественной обстановке в присутствии членов правительства, парламента, судей Конституционного суда, других представителей власти, общественных деятелей.

«В эти торжественные и ответственные минуты вступления в должность президента хочу сердечно поблагодарить граждан России во всех регионах нашей страны, жителей наших исторических земель, отстоявших право быть вместе с Родиной. Уверен, мы достойно пройдём через весь этот трудный рубежный период, станем ещё сильнее и обязательно реализуем долгосрочные планы и масштабные проекты, направленные на достижение цели развития, а это, прежде всего, народосбережение. Заверяю вас, что и впредь интересы, безопасность народа России будут для меня превыше всего», – сказал Владимир Путин на церемонии инаугурации.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, церемония инаугурации Президента России Владимира Путина завершилась представлением Президентского полка на Соборной площади и артиллерийским салютом из 30 залпов со стороны Кремлевской набережной. Это максимальное количество залпов в иерархии военных почестей, так как глава государства является верховным главнокомандующим Вооружёнными Силами России.

Фото: https://gov-murman.ru