Губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в итоговом заседании коллегии регионального Министерства здравоохранения

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, глава региона отметил высокие профессиональные достижения медицинского сообщества, но поставил перед ведомством ряд задач, касающихся доступности первичной медпомощи, комфорта пациентов и модернизации работы поликлиник.

Андрей Чибис подчеркнул, что с точки зрения медицинских показателей — количества спасенных жизней и ожидаемой продолжительности жизни — система здравоохранения Мурманской области входит в число лучших в стране. Тем не менее, одной из главных тем обсуждения стали не только медицинские успехи региона, но и «человеческий фактор». Глава региона заявил, что для получения реальной картины нужна объективная и максимально независимая оценка, которую планируется получить посредством опроса жителей.

«Есть вопросы, которые пока требуют особого внимания. Речь не про высокотехнологичные операции или качество медицинской помощи как таковой. Речь о другом: запись к врачу, возможность вовремя пройти обследование, доступность исследований. Именно это формирует удовлетворенность пациента», – заявил Андрей Чибис.

Губернатор подчеркнул, что в регионе работают высококлассные врачи, но необходимо правильно донастроить систему. Основные поручения в этом блоке: продолжать сокращать кадровый дефицит и перераспределять нагрузку; убрать узких специалистов (например, неврологов) из комиссий, где их участие необязательно, чтобы они могли вести приём; организовать подмену врачей, ушедших в отпуск или на больничный (в том числе вахтовым методом).

Отдельное внимание на заседании уделили двум важным направлениям, от которых напрямую зависит качество и доступность помощи. Первое, снижение бюрократической нагрузки на медицинский персонал. Губернатор подчеркнул: врачи должны лечить людей, а не работать с бумагами, поэтому поручено минимизировать бюрократическую нагрузку для докторов там, где это возможно. Второе, развитие выездных форм медицинской помощи. Перед Министерством здравоохранения поставлена задача сформировать понятный и удобный для жителей график работы «Поездов здоровья» и «Медицинских шаттлов», чтобы отдалённые населённые пункты были охвачены качественным медицинским обслуживанием.

Андрей Чибис также поручил региональному Министерству здравоохранения провести полную инвентаризацию медицинского оборудования. Срок — до 25 мая. Отвечая на вопрос о готовности бюджета к новым закупкам, глава региона отметил, что этот вопрос уже детально проговорён. «Важно понять, чего действительно критически не хватает, а что можно оптимизировать. После этого будем вместе искать источники финансирования и принимать решения по закупкам», — подчеркнул губернатор.

Ещё одно принципиальное поручение главы региона касается графика работы медицинских учреждений. Губернатор дал поручение пересмотреть режим работы поликлиник, сделав его удобнее для северян. Андрей Чибис подчеркнул, что система здравоохранения должна подстраиваться под потребности людей, а не наоборот.

«Приёмы по субботам — для большого количества людей это удобно, потому что в будние дни они работают. Значит, система здравоохранения должна подстраиваться под потребности людей. То же самое касается вечерних часов приёма. Для пациентов это удобство, а для врачей — дополнительная финансовая мотивация. Если система работает эффективно, то это выгодно и людям, и медикам. Так и должно быть», — заявил Андрей Чибис.

В числе приоритетов — не только медицинские, но и инфраструктурные изменения. В связи со строительством нового онкологического диспансера на территории областной больницы губернатор поручил предусмотреть комплексное благоустройство прилегающей зоны. Речь идёт о создании удобных подходов, парковочных пространств и комфортной среды для пациентов и посетителей. Андрей Чибис подчеркнул: качественная медицина должна быть доступна в современных, продуманных до мелочей условиях.

