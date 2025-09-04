В первом полугодии 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась7 сентября губернатор Андрей Чибис проведёт «прямую линию»
Мурманская область. Арктика (16+)04.09.25 15:30

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в молодёжном форуме «Ладога» и посадил дерево на «Аллее Героев»

Вчера губернатор Мурманской области Андрей Чибис стал участником ключевых событий молодёжного форума «Ладога» платформы «Росмолодёжь.Форумы», который проходит в Ленинградской области. Глава региона присоединился к общей программе, посетив образовательную зону, где вместе со всеми участниками прошёл интерактивную игру по станциям, посвящённую региональной идентичности Северо-Запада России.

Всего было семь станций, поделённых на несколько блоков. Национальная кухня и народные костюмы представлены на активностях, связанных культурой и историей округа. Участники попробовали необычные блюда и напитки на станции «Вкусы Северо-Запада»: чипсы из ягеля, взвар новгородских староверов, балтийские шпроты, греча в шоколаде и многое другое. А также по костюмам на моделях и диалектам определяли регион происхождения на площадке «Тайны наряда: угадай регион!».

Станции «Память поколений», «Дневник памяти» и «Наши Герои» посвящены событиям Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Так, участники посетили обзорные экскурсии по экспозициям Музейно-мемориального комплекса «Дорога жизни», парка «Россия — моя история», выставкам «Уголь Донбасса», «Без срока давности» и «Защитники Отечества».

Важным символичным событием стала экологическая акция на территории «Зелёный Бор». Андрей Чибис вместе с молодёжью высадил деревья в рамках закладки «Аллеи Героев». Этот проект призван увековечить память о героическом прошлом и настоящем страны и служить напоминанием для будущих поколений о важности служения Родине. Напомним, что в форуме «Ладога» принимает участие делегация Мурманской области, которая насчитывает 18 активных представителей молодёжи из разных муниципалитетов.

«Прежде всего, хочу подчеркнуть, как важно собирать молодёжь вместе. Мурманская область – регион молодых, каждый четвёртый житель – представитель молодого поколения. Арктика исторически привлекает сильных, смелых людей, и наши ребята активно включились в работу, демонстрируя прекрасный командный дух вместе с коллегами из других регионов. Особенно ценно, что в нашей стране по поручению президента уделяется такое серьёзное внимание молодёжной политике, создаются площадки для честного, открытого диалога на самые важные темы. Затем эти ребята вернутся в свои регионы и станут проводниками тех ценностей и идей, которые здесь почувствовали», – отметил Андрей Чибис.

Также губернатор подчеркнул, что в рамках президентского нацпроекта «Молодёжь и дети» и плана «На Севере – жить!» реализуется комплексный подход: от материального стимулирования до создания современной инфраструктуры, поэтому с 2022 года Мурманская область стабильно входит в топ-10 регионов по эффективности реализации молодёжной политики среди субъектов с численностью молодёжи менее 200 тысяч человек.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, на территории Ленинградской области молодёжный образовательный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога» проходит в 17-й раз. Всего в этом году 375 молодых людей превратят форум в лабораторию «социальной архитектуры», где за три дня будут разработаны практические решения для ежедневного проявления гражданской ответственности и патриотизма.

 

 

Фото (пресс-служба «Росмолодёжь.Форумы»): https://gov-murman.ru/info/news/552828/#&gid=1&pid=6

