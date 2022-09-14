Губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в роуд-шоу «На севере – ГЧП

Какие инфраструктурные проекты готова предложить Мурманская область инвесторам?». В своём приветственном слове глава региона обратил внимание на проекты, которые будут реализованы в рамках государственно-частного партнёрства (ГЧП), и те инициативы, которые уже сейчас позволяют обеспечить высокие темпы экономического роста в области.

«В рейтинге по ГЧП, расчёт которого осуществляет Минэкономразвития России, регион также существенно улучшил позиции и по итогам 2021 года занимает 4-е место. Сегодня заключено 93 соглашения на сумму 145 млрд рублей. Эти инвестпроекты позволят улучшить качество жизни граждан. Так, обеспечить комфорт северянам и гостям области помогут проекты по созданию отеля на базе имущественного комплекса бывшей гостиницы «Шахтёр», строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, аквапарка и манежа с полноразмерным футбольным полем в г. Мурманске, возведение культурно-делового центра «Новый Мурманск», - обратился к участникам роуд-шоу глава региона Андрей Чибис.

Подробнее о каждом из проектов рассказали Светлана Панфилова, генеральный директор АО «Корпорация развития Мурманской области» и Артем Кукса, первый заместитель директора «Корпорации развития».

Так, с целью развития туризма в регионе и удовлетворения спроса на объекты временного размещения на базе бывшей гостиницы «Шахтер» в Мурманске с привлечением инвестора планируется создать современный отель на 50 номеров. Предварительная стоимость реконструкции объекта - 530 млн рублей. В качестве возможной организационной формы Мурманская область рассматривает аренду с инвестиционными обязательствами. Кроме того, инвесторам предлагают принять участие в строительстве с последующей эксплуатацией Арктического аквапарка.

«Арктический аквапарк в Мурманске – назревший и востребованный вопрос. В столице Заполярья нет этого рынка. У нас необходимо учитывать агломерацию. Специфика миграции людей говорит о том, что люди готовы приезжать в аквапарк на целый день со всего региона и проводить досуг. В радиусе 100 км эта цифра равняется около 450 тысяч человек. Это не только для туристов, но и компенсация нашим жителям за суровый климат», - рассказала генеральный директор Корпорации развития Светлана Панфилова. В общей сложности Мурманская область предлагает инвесторам инфраструктурные проекты более чем на 21 млрд рублей.

Среди успешно выполненных проектов губернатор отметил запуск экотехнопарка в Междуречье, установку биотопливных котельных в Умбе, открытие крытой ледовой арены «Метеор», центра планирования семьи «Эмбрилайф». Все инициативы реализованы в рамках государственно-частного партнерства. В заключение, глава региона подчеркнул, что на такие проекты как аквапарк и «Новый Мурманск» гарантирован платежеспособный спрос.

«Людям важен сервис и качественные услуги. Ещё один необходимый акцент – беспрецедентные налоговые преференции. Так, у нас действует режим территории опережающего развития. Ее резиденты успешно реализуют свои проекты в Мурманской области. Кроме того, регион включён в Арктическую зону Российской Федерации всей своей территорией. Ещё один важный момент – мы создали льготные режимы для малого и среднего бизнеса на несколько лет вперед, сократив налоги в шесть раз. Все эти преференции позволяют не только создавать новую инфраструктуру, но и ускорить окупаемость любого проекта. Отмечу, что рост экономики в области связан именно с высоким интересом к региону и существующими льготными режимами. Благодарю всех, кто сегодня проявил интерес к нашим проектам. Надеюсь, что уже в следующем году мы обсудим их запуск и практическую реализацию», - подытожил губернатор Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, участники сессии высоко оценили работу региона и инвестиционный потенциал предлагаемых проектов, а также задали дополнительные вопросы.

«Отрадно, что Мурманская область обращает внимание на развитие социальной инфраструктуры. Все проекты были очень интересны, и видно, что Корпорация развития активно ими занимается и рассматривает различные формы привлечения инвестиций. Это и концессии, и совместные предприятия, и конкурс. Это говорит о том, что ведётся качественная проработка», - отметил управляющий директор Блока развития и ГЧП АО «ВЭБ Инфраструктура» Кирилл Малютин.

Фото: https://gov-murman.ru